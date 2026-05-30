Cuidado con los datos en el registro de las líneas telefónicas; la delincuencia ya se aprovechó

La compra de chips en estas condiciones puede facilitar delitos y dejar a usuarios inocentes vinculados a actividades ilícitas

La obligatoriedad del registro de líneas telefónicas ya comenzó a generar nuevas formas de fraude. Autoridades y medios locales alertaron sobre la venta de chips preregistrados con datos personales de otras personas, una práctica que podría facilitar delitos y dejar a usuarios inocentes vinculados a actividades ilícitas.

De acuerdo con un reporte algunos vendedores ya ofrecen tarjetas SIM activadas con información ajena para evadir el proceso oficial de registro y mantener el anonimato.

“El nuevo chip ya venía activado”, expone el reporte tras un ejercicio realizado por el periodista Jorge Martínez, quien documentó cómo una tarjeta telefónica fue registrada con datos de un tercero apenas minutos después de ser comprada.

El registro de celulares busca asociar cada línea telefónica con la identidad de su usuario para facilitar investigaciones relacionadas con extorsión, fraude y secuestro virtual. Sin embargo, el surgimiento de chips preregistrados encendió alertas sobre posibles vacíos en el sistema.

Según lo documentado, algunos vendedores toman fotografías de las tarjetas SIM y las envían a terceros para activarlas con datos ajenos, lo que permitiría que otras personas utilicen líneas telefónicas aparentemente legales sin revelar su identidad real.

Las autoridades recordaron que el trámite es obligatorio y advirtieron que las líneas que no sean registradas antes del 30 de junio podrían ser suspendidas temporalmente.

Con información de López Doriga