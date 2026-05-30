Decomisan más de un millón de litros de hidrocarburo en Nuevo León.

Las acciones ocurrieron en Cadereyta Jiménez, donde también fueron asegurados tractocamiones y equipo de almacenamiento de combustible

Más de un millón de litros de hidrocarburo fueron decomisados por la Fiscalía General de la República (FGR) durante un operativo realizado en un predio presuntamente utilizado para el almacenamiento ilegal de combustible en Nuevo León.

Labores de inteligencia permitieron ubicar el inmueble en el municipio de Cadereyta Jiménez, dentro de la zona metropolitana del estado, informó este viernes la autoridad federal.

En el operativo participó la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

El predio se localiza sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez y, durante la intervención, agentes federales aseguraron 67 mil litros de posible hidrocarburo, así como 400 mil litros de un líquido de color negro y amarillo, cuya composición será analizada.

Además, fueron decomisados tractocamiones, ‘frac tanks’, autotanques, dollys, alrededor de 409 cubitanques, silos de almacenamiento vertical, un remolque de plataforma, motobombas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos presuntamente relacionados con la operación ilegal.

Tanto el inmueble como el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que continuará con las investigaciones correspondientes.

El delito conocido como ‘huachicol’ —robo y tráfico ilegal de combustibles— y la problemática asociada en México han trascendido fronteras.

En Estados Unidos fue presentada una iniciativa en el Senado para incluir el robo y contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”, dentro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos.

Organizaciones criminales como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos han sido señalados por autoridades como parte de redes multimillonarias de tráfico de hidrocarburos.

En Nuevo León se han reportado recientemente otros aseguramientos relacionados con este delito.

Con labores de inteligencia se pudo identificar un predio utilizado para el almacenamiento de probable combustible ilegal, en Cadereyta, Nuevo León, por lo que la #FGR en coordinación con la @SSPCMexico, con el apoyo de la @Defensamx1 y la @GN_MEXICO_, aseguraron más de un millón… pic.twitter.com/3sPEeYPaz7 — FGR México (@FGRMexico) May 29, 2026

Con información de López Doriga