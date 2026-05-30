Fallece el luchador Tempo tras accidente vial; autoridades investigan lo ocurrido

Autoridades investigan un posible conflicto vial que habría causado la caída del luchador.

El luchador profesional “ Tempo” murió la tarde de este viernes tras derrapar de una motocicleta en calles de la alcaldía Iztacalco.

Informes policiales refieren que el atleta circulaba sobre el eje 3 oriente a la altura de calle Miguel Ahedo, en el Barrio Los Reyes Iztacalco.

Las autoridades investigan las versiones de que el luchador aparentemente tuvo un incidente vial por el cual derrapó y cayó de la motocicleta, lo que le habría causado la muerte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que entre las pertenencias de la víctima se halló un mallón similar a los que se utilizan en la lucha libre .

Por tal razón policías capitalinos entrevistaron a posibles testigos quienes informaron que el luchador Tempo habría sido atropellado por una camioneta de tres toneladas y media sobre el que eje 3 oriente , por el cual escapó.

Posteriormente arribaron los servicios periciales de la Fiscalía Capitalina así como agentes de investigación que iniciaron las primeras diligencias y el retiro del cuerpo.

En tanto monitoristas del C2 y C5 realizan una búsqueda virtual del responsable a efecto de identificarlo, detenerlo y presentarlo ante las autoridades ministeriales.

El cuerpo del luchador fue trasladado al anfiteatro ministerial para dar continuidad al proceso de identificación.

Con información de MVS Noticias