Firman convenio para que la canasta básica no suba de 910 pesos en tiendas y proveedores.

La firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó con 32 empresas proveedoras y tiendas de autoservicio, la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para mantener en 910 pesos el precio de los 24 productos de la canasta básica para el bienestar de las familias mexicanas.

“El día de hoy celebro, de verdad celebro, este esfuerzo que están haciendo por permitir que las familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio. Muchas felicidades y muchas gracias de verdad a todas y a todos”, resaltó desde el Patio Central de Palacio Nacional.

Señaló que el PACIC es ejemplo para muchos países, ya que es una medida importante para evitar que la inflación incremente por el contexto internacional y que esto afecte a la economía de las familias mexicanas.

Asimismo, reconoció y agradeció al sector gasolinero por el acuerdo para mantener el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos y del diésel en 27 pesos, a través de diferentes incentivos al IEPS.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, puntualizó que la firma del PACIC renueva el compromiso del sector público y el privado con las familias mexicanas, además de que con ello, México demuestra que la relación entre ambos sectores tiene resultados positivos.

Agregó que México es una economía responsable con finanzas públicas sólidas y con capacidad para construir soluciones mediante el diálogo entre el sector público y privado.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, señaló que este acuerdo voluntario es inédito y vela por las familias que menos tienen. Además, puntualizó que el PACIC es considerado como una práctica exitosa en otros países.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Diego Cosio Barto, reafirmó el compromiso de todos los miembros de esta asociación para continuar con el bienestar de las familias mexicanas. También agradeció las mesas de trabajo con las diferentes dependencias del Gobierno de México.

El presidente de Grupo SuKarne, Jesús Vizcarra Calderón, resaltó que el PACIC es una medida que habla del liderazgo de la Presidenta de México y de su compromiso para proteger la economía de las familias mexicanas.

En la firma de la renovación del PACIC, la Jefa del Ejecutivo Federal estuvo acompañada por integrantes de su Gabinete Legal y Ampliado. Así como por las y los representantes de las 32 empresas signatarias, proveedoras y tiendas de autoservicio que refrendaron su compromiso por la defensa del poder adquisitivo y la estabilidad de los precios de 24 productos de consumo básico: carne de pollo, res, cerdo y pescado, huevo, leche, pan, harina de maíz para producir tortilla, frutas y vegetales, así como azúcar, pastas, aceite vegetal, granos y artículos de limpieza personal.

Con información de El Heraldo de México