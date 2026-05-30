Guardia Estatal realiza aseguramientos durante recorridos de vigilancia en Mante y González

En El Mante se aseguró una motocicleta en una brecha del camino hacia La Aguja y Nacimiento, la cual contenía una bolsa con envoltorio de plástico transparente con hierba verde y seca

MANTE, TAMAULIPAS.- Personal de la Guardia Estatal ejecutó diversos aseguramientos en El Mante y González, donde localizaron vehículos con irregularidades y envoltorios con características similares a la marihuana.

En El Mante se aseguró una motocicleta en una brecha del camino hacia La Aguja y Nacimiento, la cual contenía una bolsa con envoltorio de plástico transparente con hierba verde y seca, con características propias de la marihuana.

En otra intervención, en el municipio de González, elementos de la Guardia Estatal detectaron una motocicleta con el número de serie alterado.

Al realizar la inspección correspondiente, localizaron cinco envoltorios de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Asimismo, en la Carretera Federal 80 Tampico–Ciudad Mante, a la altura del kilómetro 137, se aseguró un vehículo que portaba placas sobrepuestas, por lo que fue asegurado.

Los vehículos y los estupefacientes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones que permitan determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.