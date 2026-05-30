Lucha libre mexicana está de luto: tres figuras fallecen en menos de una semana

En menos de una semana, la comunidad del pancracio nacional despidió de manera consecutiva a tres de sus integrantes: el carismático Cariñoso, el veterano juarense Piloto Suicida y el joven capitalino Tempo. Las trágicas pérdidas, ocurridas en circunstancias que van desde accidentes viales hasta percances sobre el cuadrilátero, sumieron en un profundo luto a las arenas de todo el país, dejando consternados a miles de aficionados que atestiguan el fin de una racha sumamente dolorosa para el deporte famoso en todo el mundo.

Muere el luchador Cariñoso

La lucha libre en el Estado de México se entristeció con la noticia de la partida física del gladiador Cariñoso, quien falleció el pasado domingo 24 de mayo de 2026. A lo largo de su respetable trayectoria en los cuadriláteros del centro del país, el esteta técnico construyó una sólida reputación a base de carisma y pundonor, protagonizando encarnizados combates contra grandes figuras de la época dorada local.

A pesar de su dolorosa ausencia, el legado y la esencia del esteta permanecen plenamente vigentes en los encordados gracias a la labor de su heredero, Cariñoso Jr. La noticia fue publicada por su hijo, El Cariñoso Jr, quien siguió con la tradición de la lucha libre dentro de su familia.

Crédito: Instagram

Muere famoso luchador Piloto Suicida

El mundo de la lucha se viste de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del veterano luchador profesional José Calzada Salazar, conocido en las carteleras de la frontera como «Piloto Suicida«, a los 56 años de edad. La tragedia aconteció en plena función sobre el cuadrilátero de la Arena Internacional de Ciudad Juárez, donde el gladiador realizaba una vistosa ejecución aérea que desafortunadamente culminó en una aparatosa e inesperada caída sobre la lona, desatando la preocupación inmediata de los aficionados que presenciaban el espectáculo.

El esteta de los cuadriláteros buscó castigar a su rival con un lance desde la terceracuerda, pero el impacto de la caída le provocó severas lesiones en la zona cervical y en la cabeza. Elementos de los servicios de emergencia del recinto le brindaron los primeros auxilios de manera inmediata; lamentablemente, los esfuerzos del personal médico resultaron insuficientes debido a la gravedad de los traumatismos, confirmándose su deceso pocas horas después.

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Muere Tempo al ser golpeado por un camión de carga

El pancracio nacional se vistió de luto este viernes 29 de mayo tras confirmarse el trágico fallecimiento de Tempo, reconocido luchador mexicano que perdió la vida en un siniestro vial ocurrido en la alcaldía Iztacalco de la capital del país. De acuerdo con las declaraciones de diversos testigos que presenciaron el percance en el cruce del Eje 3 Oriente y la calle Recreo a Los Reyes, el luchador sufrió un fuerte impacto por parte de un camión de carga pesada, situación que provocó que saliera proyectado contra una camioneta que circulaba por la misma zona, perdiendo los signos vitales de manera instantánea.

El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la cinta asfáltica a unos metros de la estación Recreo de la Línea 5 del Metrobús, lo que generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencia de la Ciudad de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con peritos de la Fiscalía General de Justicia arribaron al sitio para acordonar el área.