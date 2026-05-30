«No me entregué»: Marco Antonio Almanza reaparece en video desde Culiacán para aclarar rumores

El exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa difundió un video desde el Jardín Botánico de Culiacán tras los reportes que lo ubicaban en manos de autoridades de Estados Unidos

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de Sinaloa, reapareció públicamente este sábado 30 de mayo mediante un video difundido que compartió con el medio estatal Línea Directa, luego de que en las últimas horas circularan versiones que apuntaban a una presunta entrega o puesta a disposición de autoridades de Estados Unidos, quienes lo señalaron de tener supuestos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

El exmando policiaco y ex colaborador del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, grabó el mensaje mientras realizaba ejercicio en el Jardín Botánico de Culiacán, desde donde se identificó por su nombre y afirmó que permanece en la capital sinaloense.

Almanza Avilés reitera su disposición a colaborar con las autoridades mexicanas

Durante su intervención, Almanza sostuvo que mantiene la postura expresada días atrás ante representantes de medios de comunicación, cuando negó tener intención de entregarse a autoridades estadounidenses y manifestó su disposición de colaborar con las instancias mexicanas que lo requieran.

🚨#ÚLTIMAHORA desde el jardín Botánico en #Culiacán, Sinaloa, lanza video Marco Antonio Almanza Avilés, para informar que NO se entregó a autoridades de #EstadosUnidos pic.twitter.com/yxmIjmoXRC — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 30, 2026

Asimismo, cuestionó la información difundida en torno a su situación y aseguró que ha sido objeto de señalamientos que, a su juicio, no corresponden con la realidad.

“Yo el día martes rendí unas declaraciones ante los medios de comunicación, con las cuales sigo firme”, expresó Almanza Avilés en la grabación difundida este sábado.

La aparición pública ocurre después de que surgieran reportes extraoficiales que señalaban que el exfuncionario habría sido entregado o se habría presentado ante autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme una detención, un procedimiento judicial o alguna acción formal en su contra por parte de instancias estadounidenses.

El video, de apenas unos segundos de duración, concluye con un llamado a que la información difundida sobre su caso se apegue a los hechos.

Con información de El Heraldo de México