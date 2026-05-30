Participa Gattás en conferencia contra el bullying escolar

Exhortan a erradicar el bullyng con Conferencia en Preparatoria

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Con el exhorto a erradicar el bullying escolar, el alcalde Lalo Gattás Báez participó en la conferencia “Ciberviolencia y Ley Olimpia” impartida ante estudiantes de la Preparatoria Federalizada N°2 por la Lic. Carla Patricia Saucedo Huidobro.

En este tema contra la violencia, el alcalde informó a las y los jóvenes sobre las acciones de los tres niveles de gobierno para reducir los índices de inseguridad en Victoria, convocándolos a ser empáticos, a sensibilizar y hacer conciencia sobre el daño que provoca el acoso escolar.

El tema de prevención de la violencia digital y ley Olimpia, forma parte de la estrategia interinstitucional que impulsa el Gobierno de Lalo Gattás a través del Departamento de Atención a la Mujer buscando prevenir, detectar y canalizar riesgos psicológicos, violencia y salud mental en el entorno escolar.

De manera rotativa y acorde a necesidades de escuelas secundarias y preparatorias que lo soliciten, se imparten conferencias, capacitación y rutas básicas de actuación, como en la preparatoria Federalizada N°2, actividad que agradeció la directora Mtra. Norma Irene Morales González.