Pronostican lluvias para Tamaulipas; granizo y descargas eléctricas en varias regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que 11 entidades también se verán afectadas por los efectos de una onda de calor

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para este viernes 29 de mayo se tienen pronosticadas lluvias en al menos 21 estados de la República Mexicana, las cuáles podrían estar acompañadas por tormentas eléctricas y caída de granizo, asimismo, advirtió que 11 entidades se verán afectadas por una onda de calor, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este viernes 29 de mayo una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, y la onda tropical número 3 ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, lluvias fuertes en Oaxaca y chubascos en Puebla, Veracruz y Tabasco.

Las lluvias pronosticadas para este 29 de mayo podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y caída de granizo. Foto: Cuartoscuro

A su vez, un canal de baja presión en el interior del territorio nacional y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán lluvias aisladas e intervalos de chubascos en estados del norte, noreste, oriente, centro, occidente y sur del país.

Por otra parte, una línea seca en el norte de México, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste del territorio mexicano, propiciarán rachas de viento de hasta 70 km/h y posibles tolvaneras en dichas regiones, con lluvias aisladas en Baja California.

Para finalizar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (noreste y este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y este), Morelos, Oaxaca (centro, sur y este) y Chiapas (centro), iniciando a partir de este día en Durango (oeste).

Estos son los estados que tendrán las lluvias más fuertes HOY viernes 29 de mayo

En el pronóstico de lluvias de este viernes 29 de mayo se indica que Chiapas (este), Campeche (norte y este), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (oeste y sur) registrarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm); Oaxaca (sur), intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm).

Por su parte, Guerrero, Puebla, Veracruz y Tabasco registrarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y por último se indica que se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO