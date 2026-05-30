Trastornan las lluvias recolección de basura

Provoca la lluvia, retrasos en la recolección de basura

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Las recientes lluvias registradas en Ciudad Victoria han complicado las labores de recolección de basura y provocado retrasos en distintas colonias debido a fallas mecánicas constantes en los camiones recolectores.

El secretario de Servicios Públicos del municipio, Carlos Alberto Charles Ortiz, explicó que la basura mojada incrementa considerablemente el peso de las unidades, provocando daños en sistemas de compactación, suspensión y motores.

Indicó que actualmente el municipio opera con alrededor de 18 camiones recolectores, aunque diariamente algunas unidades salen de circulación para reparación mientras otras regresan al servicio.

El funcionario admitió que cuando un camión deja de operar pueden verse afectadas hasta 10 colonias, cuyos recorridos son reprogramados para horarios vespertinos o el día siguiente.

“El tema de la recolección no se termina nunca, es un trabajo diario y permanente”, expresó.

Charles Ortiz pidió además a la ciudadanía evitar sacar bolsas de basura durante lluvias intensas, ya que muchas terminan siendo arrastradas hacia drenes y alcantarillas, generando taponamientos.

Pese a las complicaciones, aseguró que el municipio mantiene una cobertura cercana al 95 por ciento en el servicio de recolección.