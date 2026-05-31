En dos semanas concluirá riego del Distrito 086; cerrarán compuertas de la Vicente Guerrero

Desde finales de diciembre de 2025, el embalse comenzó a liberar agua para atender las necesidades de miles de hectáreas sembradas principalmente con maíz y sorgo

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Después de casi seis meses de operación continua, las compuertas de la presa Vicente Guerrero podrían cerrarse en poco más de 15 días, marcando el fin del programa de riego del Distrito 086 del río Soto La Marina, uno de los más importantes para la producción agrícola del centro de Tamaulipas.

Desde finales de diciembre de 2025, el embalse comenzó a liberar agua para atender las necesidades de miles de hectáreas sembradas principalmente con maíz y sorgo, en un ciclo que transcurre sin contratiempos y que concluiría durante la primera quincena de junio, siempre y cuando las lluvias no obliguen a modificar el calendario establecido.

El subsecretario de Infraestructura Hidroagrícola, Américo Rendón Dueñez, informó que actualmente el programa continúa desarrollándose conforme a lo planeado, incluso con la aplicación del cuarto riego de auxilio en parcelas de maíz establecidas dentro del Distrito 086.

Aseguró que no existen solicitudes formales para detener la extracción de agua y que las actividades agrícolas se mantienen operando de manera normal bajo los esquemas técnicos previamente establecidos.

De acuerdo con datos oficiales, la presa Vicente Guerrero almacena actualmente poco menos del 59 por ciento de su capacidad, mientras mantiene una extracción de 35 metros cúbicos por segundo para abastecer el programa agrícola.

El funcionario destacó además que el volumen destinado anualmente al consumo de la COMAPA de Ciudad Victoria ronda los 31 millones de metros cúbicos, una cantidad que consideró reducida frente al almacenamiento existente, por lo que descartó cualquier riesgo para el suministro de agua potable de la capital del estado.

La conclusión del ciclo de riego representa también el cierre de una etapa fundamental para los productores agrícolas de la región, quienes dependen del agua almacenada en la Vicente Guerrero para garantizar el desarrollo de sus cultivos en medio de un escenario marcado durante los últimos años por la sequía.

El Distrito 086 concentra una importante actividad productiva donde predominan las siembras de maíz y sorgo, además de superficies de frijol y otros cultivos.

Sin embargo, las limitaciones hídricas han obligado a numerosos agricultores a disminuir las áreas destinadas al maíz y optar por cultivos de menor demanda de agua.

Aunque todavía no existen cifras definitivas del ciclo agrícola actual, Rendón Dueñez recordó que durante el periodo anterior se obtuvieron alrededor de 96 mil toneladas de producción, con un valor económico estimado en 207 millones de pesos.

Por ahora, la cuenta regresiva ya comenzó y si las condiciones climáticas no cambian drásticamente, en cuestión de días las compuertas de la presa Vicente Guerrero volverán a cerrarse, poniendo fin a un ciclo de riego que inició a finales de 2025 y que permitió sostener la actividad agrícola en una de las principales zonas productoras de Tamaulipas.