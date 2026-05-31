Menores desaparecidos: el drama más doloroso

La problemática se concentra en municipios fronterizos y está relacionada con factores como el reclutamiento por parte del crimen organizado

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Tamaulipas es uno de los estados con mayor incidencia de desaparición de menores en México, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en casos de mujeres y el tercero en niñas y adolescentes.

La crisis afecta principalmente a la población entre 15 y 17 años, impulsada por el reclutamiento del crimen organizado, especialmente en la zona fronteriza,la violencia intrafamiliar y la migración.

Aunque un alto porcentaje de las y los adolescentes son localizados con vida, se debe mantener una vigilancia constante frente a casos de ausencias voluntarias por desorientación o riesgo.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 23 de mayo en México se contabilizaban 134,378 personas desaparecidas y no localizadas.

El Estado de México concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas con 13,839, Tamaulipas (13,120) y Jalisco (12,400). De este total, el 76,83 por ciento de las personas desaparecidas son hombres y el 23 por ciento, mujeres.

Niñas, niños y adolescentes, los más vulnerables

Tan solo el año pasado se registraron 193 reportes de niñez y adolescentes desaparecidos, a razón de cuatro cada semana. Al 23 de mayo de este 2026 se reportaron 134 desapariciones en este rango de la población; aunque la gran mayoría de ellos son localizados, aún hay muchos de los que no se sabe dónde están.

En Tamaulipas, los datos estadísticos dan cuenta de 1,575 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que han sido reportadas como desaparecidas y no localizados, se trata de 984 varones (62.48%) y 591 mujeres (37.52%).

De ese total, 71 de ellos corresponden, de acuerdo con la autoridad, de niños no localizados, la teoria es que los menores podrían estar con alguno de los padres u otro familiar por diversos problemas familiares.

Sin embargo, los restantes 1,504 se trata de menores desaparecidos de los que se cree podrían ser víctimas de la comisión de un delito, las autoridades consideran que un criminal o grupos delictivos son los responsables.

La frontera, donde más niñez y adolescencia desaparece

Las desapariciones son reportadas prácticamente en todos los municipios, pero es Reynosa el que encabeza el primer lugar con 369 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, (224 varones y 145 mujeres).

También en la frontera, en Matamoros se reportan 314 desaparecidos (193 hombres y 121 niñas); mientras que Nuevo Laredo se contabilizan 263 menores (165 varones y 98 niñas).

El municipio de Victoria contabiliza 128 desaparecidos en el rango de edad de 0 a 17 años, se trata de 85 niños y 43 niñas; Tampico suma 84, (51 varones y 33 niñas); San Fernando otros 36 desaparecidos (29 niños y 7 niñas).

Ciudad Madero tiene reporte de 40 menores desaparecidos (26 varones y 14 mujeres); El Mante suma 34 (20 niños y 14 mujeres); mientras que otras 34 desapariciones de 21 niños y 16 niñas no se reportó el municipio.

Le siguen Río Bravo con 29 desaparecidos (22 niños y 7 niñas), Altamira con 46 desaparecidos (18 niños y 28 niñas), es el municipio junto a Aldama y Padilla, donde las desapariciones de niñas y adolescentes, supera a la de los varones.

Soto La Marina reporta 20 menores desaparecidos (17 niños y 3 niñas); Miguel Alemán otros 18 niños desaparecidos (13 varones y 5 niñas); Camargo 16 (11 varones y 3 mujeres).

En Aldama se reportaron 13 desaparecidos, seis niños y siete niñas, Abasolo e Hidalgo suman 10 desaparecidos cada uno, con nueve niños y una niña en cada caso; Xicoténcatl tiene igual número de desapariciones de cinco niños y cinco niñas.

El municipio de Padilla tiene nueve menores desaparecidos, tres niños y seis niñas;

Mier, González y Guerrero suman 8 denuncias cada uno, de cuatro varones y cuatro niñas en cada caso.

Mientras Jiménez tiene siete denuncias de desaparición de seis niños y una niña, igual número en Güémez, se trata de cinco varones y dos niñas; Jaumave tiene cuatro desaparecidos, tres niños y una niña; Gustavo Díaz Ordaz cuatro varones y en Llera son dos niños y dos niñas desaparecidos, y en Tula tres niñas y un niño.

Cruillas reporta la desaparición de dos niños, Casas, Ocampo, Méndez y San Carlos con un varón cada uno, mientras que Nuevo Morelos reporta la desaparición de una niña.

Menores extranjeros siguen desaparecidos en Tamaulipas

Entre los menores desaparecidos, hay 62 niñas, niños y adolescentes extranjeros, 32 niños y 30 niñas, que se encontraban en Tamaulipas al momento de su desaparición, los reportes señalan principalmente Reynosa (27); Nuevo Laredo (14).

Además de Matamoros (9), en cinco casos se desconoce el municipio de desaparición, Río Bravo (2); Abasolo, Tampico, Camargo y Victoria con una desaparición cada uno de menores con una nacionalidad distinta a la mexicana, principalmente estadunidense (26); guatemalteca (8); hondureña (8); colombiana (7): cubana (2); venezonala (1), entre otros.

Deficiencias y falta de perspectiva de género

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de desapariciones en México, el caso de la desaparición de mujeres adolescentes, muchas veces no investigadas de modo adecuado.

La situación, refiere el organismo internacional, es preocupante y sugiere la persistencia de falta de equidad de género.

En este sentido, el grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres supera la desaparición de hombres; dado que, después de los 17 años, la desaparición de hombres cobra prevalencia nuevamente.

En el caso de las niñas y adolescentes, destaca la desaparición de ellas con delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual y trabajo forzado.

En este patrón, las víctimas suelen ser captadas mediante engaños afectivos, también conocidos como grooming, a través de redes sociales, videojuegos o aplicaciones móviles.

“Este método permite aislarlas emocionalmente de sus redes familiares y facilita su sometimiento; algunas mujeres desaparecen para ser obligadas a realizar tareas domésticas para grupos criminales, mientras que otras son víctimas de adopciones ilegales o explotación económica”.

La CIDH observa además que la desaparición de personas no se circunscribe a los límites de una entidad federativa, “la geografía de la desaparición también responde a otros patrones”.

En línea con lo anterior, en la zona identifican la carretera 85D Monterrey–Nuevo Laredo en Tamaulipas, donde se reporta un alto número de desapariciones de conductores de camiones.

Así como conductores de autos particulares, choferes de empresas privadas y sus acompañantes, incluidas mujeres, niñas y niños.

Información periodística difundió en 2023 que autoridades de Tamaulipas reconocían que, al menos, 200 personas habrían desaparecido en dicha vialidad, y solo 18 personas fueron halladas con vida.

Entre las personas desaparecidas se encuentran mayormente hombres de 18-40 años provenientes de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, San Luis Potosí y Veracruz.