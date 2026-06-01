Actualiza Fiscalía de Tamaulipas base de datos de órdenes de aprehensión pendientes

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas adelantó que próximamente se presentarán cifras oficiales sobre el avance de este proceso de depuración y conciliación de datos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria, Tamaulipas._- La Fiscalía General de Justicia del Estado actualiza su base de datos para determinar el estatus real de las órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar, reconoció el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco.

“No es que se hubieran reactivado. Lo que estamos haciendo es actualizar las bases de datos de mandamientos judiciales. Nosotros, en lo particular, llevamos un seguimiento puntual”, explicó.

El titular de la Fiscalía detalló que el trabajo consiste en conciliar los datos estadísticos con el Poder Judicial para que las cifras coincidan.

“Sí se ha avanzado en este rubro, aunque sigue habiendo un número importante de mandamientos judiciales por cumplimentar”, señaló.

Govea Orozco precisó que, de acuerdo con lo informado por la magistrada presidenta del Poder Judicial, se trata de órdenes de aprehensión que permanecen en los registros y que deben analizarse para su correcta clasificación.

“Algunos de ellos pueden ser mandamientos vigentes, otros que deban prescribirse y algunos ya ejecutados”, comentó.

El fiscal aseguró que, hasta ahora, en los análisis realizados no se ha detectado algún mandamiento judicial que de manera dolosa se hubiera omitido para beneficiar a un acusado.

La Fiscalía de Justicia de Tamaulipas adelantó que próximamente se presentarán cifras oficiales sobre el avance de este proceso de depuración y conciliación de datos judiciales en Tamaulipas.