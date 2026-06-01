Alinea la UAT proyectos con gobierno de la presidenta

El rector Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la nación para rendir cuentas

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, acompañó al gobernador Américo Villarreal en la transmisión del mensaje que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dirigió a la nación para rendir cuentas y resultados a dos años de su gestión.

La reunión se realizó en el Teatro del Pueblo del Recinto Ferial de Ciudad Victoria y se contó con la presencia de la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, así como la presidenta de Familia UAT, Isolda Rendón de Anaya, y de funcionarios estatales.

En el evento, el rector Dámaso Anaya destacó el apoyo que se ha recibido por parte del Gobierno de Tamaulipas, gracias a la excelente gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre éstas, las múltiples becas que apoyan la formación de los estudiantes.

“Hace alrededor de unas tres semanas, recibimos una beca en la Facultad de Odontología Tampico, donde el cien por ciento de los estudiantes, que son un poco más de 900, están recibiendo una beca completa que se da cada dos meses. Estamos muy agradecidos que sigan los apoyos en ese sentido”, indicó.

Puntualizó que la Universidad Autónoma de Tamaulipas, autoridades, académicos, investigadores y alumnado, seguirán trabajando en acciones alineadas a las políticas nacionales y estatales.

En entrevista a medios, Dámaso Anaya expresó que la UAT participa activamente en las acciones que el Gobierno de México realiza en el país, tales como los estudios geoespaciales.

“Muy agradecidos también por su apoyo. Siempre avanzando en todo y de poder apoyar algunos proyectos de nuestra Presidenta y lógicamente nuestro gobernador Américo Villarreal”, asentó en el ceremonia que reunió a miles de tamaulipecos, muchos de ellos estudiantes de la universidad.

Por último, el titular de la Máxima Casa de Estudios del Estado manifestó que continuarán realizando proyectos científicos, así como estrechando la vinculación social para aportar al desarrollo de las comunidades. Adelantó que vienen muchos proyectos científicos de la mano con el Gobierno de la República.