Ángel Fernando Cervantes, es el nuevo director de ASIPONA Tampico

El Capitán de Altura, Ángel Fernando Cervantes fue condecorado en 2022 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

El pasado viernes 31 de mayo, fue el último día del Vicealmirante en Retiro de la Secretaría de Marina Armada de México, Jaime Herrera Romo y la encomienda fue asumida por el Capitán de Altura, Ángel Fernando Cervantes.

El pasado 20 de mayo de 2025, quien cuenta con maestría en seguridad nacional, Herrera Romo comenzó a laborar como titular de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Tampico y quien impulsó el proyecto de reconversión del puerto de comercial a turístico, que tenía años a la espera de ser puesto en marcha.

El Capitán de Altura, Ángel Fernando Cervantes fue condecorado en 2022 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador siendo secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, este lunes asistió a la conmemoración del Día de la Marina en Tampico.