Apagones enardecen a ciudadanos; Estado interviene ante CFE

La creciente inconformidad social por los prolongados cortes de energía eléctrica registrados en diversas colonias de Cd. Victoria y otros municipios de Tamaulipas llevó a la Secretaría de Desarrollo Energético del Estado a asumir un papel de enlace directo con la Comisión Federal de Electricidad

Por. Antonio H. Mandujano

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La creciente inconformidad social por los prolongados cortes de energía eléctrica registrados en diversas colonias de Ciudad Victoria y otros municipios de Tamaulipas llevó a la Secretaría de Desarrollo Energético del Estado a asumir un papel de enlace directo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de acelerar la atención de reportes y reducir los tiempos de respuesta ante interrupciones del servicio.

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que el tema preocupa a la ciudadanía, aunque precisó que los eventos más recientes que provocaron apagones masivos estuvieron relacionados con fenómenos meteorológicos extraordinarios y no necesariamente con fallas operativas ordinarias de la empresa eléctrica.

Durante una entrevista, explicó que las lluvias intensas, fuertes vientos y otras condiciones climáticas generan afectaciones en las líneas de distribución, provocando cortocircuitos y desconexiones que derivan en la suspensión del suministro eléctrico.

El funcionario informó que recientemente sostuvo una reunión con la gerencia de distribución de la CFE para exponer las afectaciones registradas en distintas regiones del estado y buscar mecanismos que permitan proteger infraestructura considerada crítica, como los sistemas de bombeo de agua potable, mediante esquemas de alimentación de emergencia.

De igual modo Ángel Jiménez aseguró que, de acuerdo con los indicadores técnicos revisados junto con personal de la Comisión Federal de Electricidad, los tiempos promedio de interrupción y restablecimiento del servicio se mantienen dentro de parámetros favorables, aunque admitió que existen casos particulares donde los usuarios han permanecido sin energía durante periodos prolongados.

En ese sentido, destacó que el Gobierno de Tamaulipas mantendrá comunicación permanente con la empresa productiva del Estado para canalizar reportes ciudadanos que, por la gran cantidad de puntos de falla existentes durante contingencias climáticas, pueden pasar inadvertidos para las cuadrillas de atención.

Por ello, lanzó un llamado a la población para que informe directamente a la Secretaría de Desarrollo Energético cuando una interrupción no haya sido resuelta en un tiempo razonable, a fin de que la dependencia intervenga como gestor ante la CFE.

“Cada vez que haya una interrupción y no haya sido solucionada, nos pueden comunicar a nosotros y nosotros se lo comunicamos a la Comisión Federal de Electricidad para que atiendan el problema”, señaló.

El secretario indicó que los reportes pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales de la dependencia, donde existe un mecanismo de comunicación diseñado para recibir y canalizar de forma rápida las incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Finalmente, advirtió que la combinación de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y las olas de calor extremas seguirá representando un desafío para la red eléctrica, por lo que consideró indispensable mantener coordinación entre autoridades, CFE y ciudadanía para responder con mayor eficacia ante futuras contingencias.