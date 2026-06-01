Asignan maestro a cinco semanas de vacaciones

El docente Edson Jaime Guadalupe García Ramírez se incorporó este 1 de junio para cubrir la vacante que, según denunciaron los padres de familia, permanecía sin atender desde enero

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

Luego de las protestas y el cierre de la Escuela Primaria “Mártires de la Revolución” por parte de padres de familia del ejido Congregación Caballeros, en el municipio de Victoria, la Secretaría de Educación de Tamaulipas finalmente asignó un maestro para atender al grupo de sexto grado, cuando el ciclo escolar se encuentra prácticamente en su etapa final.

El docente Edson Jaime Guadalupe García Ramírez se incorporó este 1 de junio para cubrir la vacante que, según denunciaron los padres de familia, permanecía sin atender desde enero, dejando a los estudiantes cerca de cinco meses sin un maestro titular.

Aunque las clases concluirán oficialmente el próximo 10 de julio, padres de familia señalaron que, al tratarse de alumnos de sexto grado, los procesos de evaluación y captura de calificaciones de egreso suelen realizarse con varias semanas de anticipación para preparar la documentación necesaria para su ingreso a secundaria.

Por ello, consideran que la llegada del docente, si bien atiende una demanda legítima de la comunidad escolar, ocurre cuando gran parte de las evaluaciones académicas ya debieron haberse realizado, lo que limita el impacto que pueda tener en el aprovechamiento escolar de los estudiantes durante el presente ciclo.

La asignación se concretó después de que madres y padres de familia realizaron manifestaciones e incluso cerraron temporalmente el plantel para exigir una solución a la falta de personal docente, problema que afectó prácticamente todo el segundo semestre del ciclo escolar.

El caso adquiere especial relevancia debido a que se trata de una generación que está por concluir la educación primaria. Durante meses, los padres advirtieron que la ausencia de un maestro ponía en riesgo el adecuado cierre de una etapa académica fundamental antes del ingreso a la secundaria.

Si bien la Secretaría de Educación cumplió con la asignación del recurso humano solicitado, la solución llegó cuando el calendario escolar está por concluir, dejando cuestionamientos entre los padres sobre los efectos académicos que pudo tener la falta de un docente durante gran parte del último año de primaria de sus hijos.