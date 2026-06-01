Avanzan trabajos de atención a socavones en Ciudad Madero

Entre las obras ya concluidas se encuentra la rehabilitación del socavón ubicado en la calle Sinaloa, de la colonia Unidad Nacional

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

Como parte de las acciones coordinadas entre el Gobierno del Estado, COMAPA Sur y el Ayuntamiento de Ciudad Madero, continúan los trabajos para atender afectaciones ocasionadas por el colapso de líneas de drenaje sanitario en distintos sectores del municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad y movilidad de la población.

Entre las obras ya concluidas se encuentra la rehabilitación del socavón ubicado en la calle Sinaloa, de la colonia Unidad Nacional, donde fueron realizados los trabajos necesarios para restablecer el funcionamiento de la infraestructura sanitaria y recuperar la vialidad.

Asimismo, concluyeron al cien por ciento las labores efectuadas en la calle Joaquín Contreras Cantú, del fraccionamiento Carlos Jiménez Macías, permitiendo solucionar la problemática generada por el deterioro de la red de drenaje y brindar mayor tranquilidad a los habitantes del sector.

De manera paralela, actualmente se desarrolla la reparación de un socavón en la calle República de Chile, de la colonia Benito Juárez, derivado también del colapso de una línea general de drenaje sanitario. En este punto se contempla la reposición de 94 metros lineales de infraestructura, registrando a la fecha un avance aproximado del 40 por ciento.

Las acciones forman parte del trabajo conjunto que realizan las autoridades estatales, COMAPA Sur y el gobierno municipal para atender de manera oportuna este tipo de contingencias, fortaleciendo la infraestructura sanitaria y contribuyendo al bienestar de las familias maderenses.