Baja la migración a mínimo históricos

Disminuyen de forma drástica el flujo migratorio hacia la frontera norte y las deportaciones de Estados Unidos

Por Julio Manuel Loya Guzmán

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La frontera de Tamaulipas vive una reconfiguración migratoria sin precedentes en éste 2026.

Mientras el flujo de personas que buscan llegar a Estados Unidos cayó a niveles históricamente bajos, Matamoros se consolidó como el principal punto de recepción de migrantes deportados desde territorio estadounidense.

Estadísticas del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) revelan que durante el primer trimestre del año se registró un cambio significativo en las rutas de repatriación.

Matamoros pasó de recibir 3 mil 505 deportados en 2024 y 3 mil 786 en 2025, a concentrar 13 mil 841 retornos durante el mismo periodo de 2026.

En contraste, Nuevo Laredo registró una disminución considerable al pasar de 6 mil 29 deportaciones en 2024 a 4 mil 442 en 2025, y apenas 758 casos en lo que va de este año.

Reynosa presentó un comportamiento similar, con 2 mil 968 repatriaciones en 2024, mil 531 en 2025 y 859 durante 2026.

Esta redistribución provocó que el total de deportaciones registradas en Tamaulipas aumentara de 9 mil 759 durante el primer trimestre de 2025 a 15 mil 458 en el mismo periodo de 2026, incremento impulsado principalmente por el crecimiento de retornos en Matamoros.

Cae el tránsito migratorio

De manera paralela, las autoridades reportan una disminución sin precedentes en la movilidad de personas migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos a través de territorio tamaulipeco.

Entre enero y mayo de 2026, los indicadores oficiales muestran una caída significativa en el tránsito migratorio por la entidad.

Uno de los ejemplos más claros se observa en la atención brindada a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad. Del 1 de enero al 15 de mayo de este año se contabilizaron poco más de 240 casos, lo que representa una reducción cercana al 75 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La ocupación de los albergues también confirma esta tendencia. De acuerdo con el ITM, durante mayo algunos refugios ubicados en municipios fronterizos atendieron simultáneamente a poco más de 100 personas, una de las cifras más bajas registradas en los últimos años.

Especialistas del Colegio de la Frontera Norte atribuyen esta transformación a las políticas migratorias más estrictas implementadas por Estados Unidos y a las medidas de contención aplicadas por las autoridades mexicanas, factores que han reducido el flujo migratorio hacia la frontera noreste y modificado las dinámicas de recepción de personas deportadas.

BAJÓN EN ALBERGUES

Durante mayo, algunos albergues fronterizos atendieron poco más de 100 personas de manera simultánea, una de las ocupaciones más bajas de los últimos años.