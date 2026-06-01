¿Declaración de guerra a EU?

POLVO DEL CAMINO/ MAX ÁVILA

Por. Max Ávila

Simbólico que desde el Monumento a la Revolución Doña Claudia llamara a defender la soberanía nacional. Ni como negar que la multitud reunida se dejó llevar por el encendido discurso con destinatario a los EU y su presidente Donald Trump quien no parece desistir de sus intenciones intervencionistas. En este sentido el columnista supone que el republicano guarda algunas sorpresitas que no tardarán en hacerse públicas y con ello agravar la relación entre ambos países.

Es mucha la insistencia en el tema por parte de la Señora Presidenta. Cualquier tribuna es buena, así se trate de lejano pueblo donde se encuentre de gira y con mayor razón durante “las mañaneras” aprovechando la pregunta suelta de algún despistado reportero(a), para abundar respecto, por ejemplo, de las acusaciones de la justicia gringa contra el exgobernador Rubén Rocha Moya y varios de sus ex colaboradores. La concentración de este domingo no fue la excepción dejando constancia de que está dispuesta a “cobijar” al morenismo hasta las últimas consecuencias.

En tal cobijo está el riesgo porque el supremo gobierno cae en exageraciones que para las pulgas de Trump podrían significar provocaciones con resultados no imaginados. Y es que, con las reservas y modalidades del caso, las palabras de La Jefa tienen similitud con las pronunciadas en sus tiempos por el chileno Salvador Allende, antes del golpe de estado dirigido por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés); también por Fidel y Raúl Castro Ruz en Cuba y más reciente en Venezuela por Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Y ya sabemos lo que pasó.

La presunta injerencia en México ha sido llevada oficialmente al extremo por lo que es de creer que EU responderá del mismo modo; será entonces cuando las relaciones podrían agravarse. En este aspecto aceptemos que hasta ahora solo han sido amenazas verbales que en realidad no afectan la “buena vecindad”, pero ojo que el imperio cuenta con material y pruebas suficientes para dejar en evidencia al partido en el poder al exhibir la inmoralidad de algunos de sus más distinguidos integrantes. Ya envió la primera lista y no será la última.

Entonces, ¿pa’ que rascarle “los desos” al tigre?.

De manera que la “rendición de cuentas” de Doña Claudia en el Monumento a la Revolución al cumplirse dos años de su elección, en realidad fue un mensaje contra el imperialismo que no deja dudas de la filiación izquierdista del régimen de la 4T. Lo que no sabemos es si las multitudes que le acompañaron (algunas forzadas), este domingo en buena parte de la república estarán dispuestas a respaldar lo que algunos analistas llaman “declaración de guerra” contra la unión americana. Ya veremos.

Por otra parte, también hay agradecidos. Se trata de los panistas que gracias a las erratas del oficialismo ven surgir a su partido de la agonía en que se encontraba después de la derrota de hace dos años. Y es que sin querer queriendo ahora la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván (Maru pa’ los cuates), está convertida en la Juana de Arco de la derecha, tanto que fue capaz de reunir a Felipe Calderón y Vicente Fox en el acto de respaldo realizado el sábado anterior. A margen de que el primero se atreviera a hablar del combate al narcotráfico por parte de la susodicha, evitando tocar la figura de Genaro García Luna y que el segundo presumiera de demócrata “olvidando” el fraude electoral del 2006 contra AMLO, al margen de esto digo, está el encumbramiento del PAN haciéndose pasar como víctima de la 4T lo cual fortalece en general a la oposición. En tanto los medios comprometidos con intereses neoliberales se dejan caer acusando a las autoridades de represivas y calificando a Maru de “perseguida política” lo cual más adelante podría servirle de aval para aspirar a la candidatura presidencial…total, ¡puras mortificaciones!.

SUCEDE QUE

Ahora comprendo porqué revivieron el servicio militar.

Y hasta la próxima.