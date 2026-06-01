Desde el río Pánuco, Marina refrenda compromiso con la soberanía y seguridad de México

Autoridades civiles, militares y navales conmemoraron el Día de la Marina Nacional, reconociendo la labor de miles de mexicanos que contribuyen al desarrollo, la seguridad y la soberanía del país

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Con una ceremonia realizada a bordo de un remolcador abastecedor y la colocación de una ofrenda floral en las aguas del río Pánuco, autoridades civiles, militares y navales conmemoraron el Día de la Marina Nacional, reconociendo la labor de miles de mexicanos que contribuyen al desarrollo, la seguridad y la soberanía del país a través de las actividades marítimas.

Durante el acto oficial, el comandante de la Primera Zona Naval, Vicealmirante Aeronáutico Naval Piloto Aviador D.E.M. Fernando Rodríguez Cuevas, expresó que esta fecha representa el reconocimiento al poder marítimo nacional y a quienes hacen posible que México avance con seguridad, desarrollo y soberanía.

Expresó que los mares mexicanos son fundamentales para el comercio internacional, los recursos energéticos, la investigación científica y la conservación ambiental.

El mando naval reconoció el esfuerzo diario de pescadores, marinos mercantes, trabajadores portuarios, investigadores, ingenieros y operadores logísticos, al señalar que su trabajo fortalece la economía nacional.

Asimismo, resaltó el papel de la Secretaría de Marina-Armada de México en la defensa nacional, la seguridad marítima, la protección de la soberanía y el apoyo a la población civil.

Rodríguez Cuevas afirmó que la institución atraviesa una etapa de fortalecimiento estratégico para incrementar su presencia en las zonas marinas del país.

“Cada mujer y hombre que trabaja en el mar contribuye diariamente al desarrollo de México. Mientras exista una bandera mexicana ondeando sobre nuestras aguas, la soberanía nacional seguirá firme e irrenunciable”

La ceremonia reunió a autoridades estatales representadas por Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de seguridad pública del estado en representación del gobernador, Américo Villarreal Anaya; municipales, Mónica Villarreal Anaya, alcaldesa de Tampico y sus homólogos de Madero, Erasmo González Robledo y de Altamira, Armando Martínez Manríquez así como portuarias de la zona sur de Tamaulipas; Mario Martínez Martínez, Capitán de Puerto Regional de Tampico; Jean Paul López Rodríguez, Capitán de Puerto de Altamira así como Ángel Fernando Cervantes, director de ASIPONA Tampico.