Inminente

TRÓPICO DE CÁNCER/ JESÚS COLLADO MARTÍNEZ

Por. Jesús Collado Martínez

Trópico de Cáncer/Expreso Tamaulipas

La palabra INMINENTE proviene del latín -imminens- que se traduce como amenaza, por lo que el vocablo se utiliza para describir algo peligroso, que está a punto de suceder y que tiene el carácter de inevitable.

Una incursión armada de los Estados Unidos en el territorio de México está en la mesa del análisis y la discusión de todos los medios y las redes sociales, la manera mas clara de describir la situación es como algo inminente porque la lectura textual de los documentos y declaraciones oficiales del Presidente Donald Trump y sus colaboradores del más alto rango revela la firme y fría decisión de una intervención armada en México tomada desde el inicio de su mandato. Leamos en sus propias palabras:

DONALD TRUMP. TOMA DE POSESIÓN 20 DE ENERO DE 2025.

“Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur.

Se detendrá de inmediato toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Restableceremos mi política de «Permanecer en México».

“enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.

Bajo las órdenes que firmo hoy, también designaremos a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras.”

ESTRATEGIA DE SEGURIDAD NACIONAL. NOVIEMBRE DE 2025.

“Paz a través de la fuerza: la fuerza es el mejor disuasivo”

“la fuerza puede permitirnos alcanzar la paz, porque las partes que la respetan a menudo buscan nuestra ayuda y son receptivas a nuestros esfuerzos para resolver conflictos y mantener la paz. Por lo tanto, Estados Unidos debe mantener la economía más fuerte, desarrollar las tecnologías más avanzadas, impulsar la salud cultural de nuestra sociedad y desplegar el ejército más capaz del mundo.”

“Despliegues específicos para asegurar la frontera y derrotar a los cárteles, incluyendo, cuando sea necesario, el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia de aplicación exclusiva de la ley…”

MARCO RUBIO SECRETARIO DE ESTADO. 6 DE FEBRERO DE 2026.

“Se designan como Organizaciones Terroristas Extranjeras a 6 entidades de México conocidas por su papel de amplio rango en la actividad criminal incluyendo la producción y tráfico de drogas ilícitas y tácticas brutales conocidas.”

ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL CONTROL DE DROGAS. MAYO DE 2026.

“La frontera terrestre de casi 3,200 kilómetros con México sigue siendo el principal corredor para las drogas ilícitas que representan la amenaza más grave para la vida de los estadounidenses. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025 identifica de manera concluyente la producción y el tráfico masivo de drogas sintéticas, principalmente fentanilo y metanfetamina, por parte de los cárteles mexicanos como la amenaza más significativa relacionada con las drogas para Estados Unidos.”

“Estas organizaciones operan con un nivel de impunidad en partes de México que desafía directamente la soberanía del Estado, empleando una violencia extrema para controlar lucrativos corredores de contrabando hacia Estados Unidos.”

“En reconocimiento del terrorismo y la actividad terrorista de estas organizaciones, el Secretario de Estado ha designado a estas y a otras organizaciones terroristas como Organizaciones Terroristas Extranjeras.”

“Este cambio proporciona nuevas y mayores facultades para atacar la totalidad de estas redes, incluidos sus sistemas de apoyo financiero y logístico, utilizando todas las capacidades del Gobierno de EE. UU., incluidas las herramientas diplomáticas, informativas, militares y económicas.”

ESTRATEGIA ANTITERRORISTA DE LOS ESTADOS UNIDOS. 6 DE MAYO DE 2026.

“Como dije tras nuestra primera misión antiterrorista exitosa, pocos días después de jurar nuevamente el cargo: si hacen daño a los estadounidenses, o planean hacerlo, los encontraremos y los mataremos.”

“Continuaremos nuestras campañas militares y policiales contra todos los cárteles y bandas designados como organizaciones terroristas… Al mismo tiempo, seguiremos atacando sus finanzas y sus redes de suministro de precursores para paralizar sus medios de producción y el movimiento de ganancias. Lo haremos en colaboración con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, tomaremos las medidas necesarias para proteger a nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles.”

DONALD TRUMP. 08 DE MAYO DE 2026.

“los cárteles gobiernan México nadie más lo hace… no lo vamos a permitir”

PETE HEGSETH SECRETARIO DE GUERRA DE LOS ESTADOS UNIDOS FRENTE AL PRESIDENTE DONALD TRUMP. 27 DE MAYO DE 2026.

“Aseguramos nuestra frontera sur, vamos a la guerra contra los cárteles a través de la coalición anti cárteles de las Américas.”

Parece inminente, probablemente inevitable, pero es absolutamente INADMISIBLE.