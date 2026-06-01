Junio llega cargado de novedades en Netflix para todos los gustos

Netflix apuesta por el fútbol, los documentales y las grandes franquicias durante junio.

Junio llega a Netflix con una propuesta clara: capitalizar el inicio del Mundial 2026. Con una mezcla de regresos esperados como la segunda temporada de Avatar y documentales inéditos sobre figuras como Michael Jackson o Diego Maradona, la plataforma busca capturar a una audiencia que busca tanto nostalgia como análisis deportivo.

El catálogo de este mes está fuertemente influenciado por la temporada mundialista. La película México 86, dirigida por Gabriel Ripstein, es uno de los lanzamientos más destacados. A diferencia de otros relatos deportivos, esta cinta explora cómo la astucia de un burócrata mexicano logró asegurar la sede del torneo contra todo pronóstico, demostrando que la política fuera de la cancha fue tan decisiva como los goles.

Para los fanáticos que buscan análisis en vivo, llega The Rest is Football. A partir del 9 de junio, figuras como Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards ofrecerán comentarios diarios y humor sobre el Mundial 2026, convirtiendo a la plataforma en un espacio de consulta constante durante la competencia. La oferta deportiva se complementa con la visión íntima de ídolos de diversas generaciones.

Fantasía, drama y casos reales en la pantalla

El mes también marca el regreso de una de las franquicias de fantasía más exitosas. En la segunda temporada de Avatar: La leyenda de Aang, el protagonista debe viajar al Reino Tierra para aprender a dominar este elemento. La trama de esta serie se vuelve más compleja al integrar secretos políticos y tensiones que ponen a prueba la misión de Aang de terminar la guerra.

A continuación, se detallan otros estrenos clave que completan esta selección de siete producciones esenciales:

México 86 (5 de junio): Relata la gestión política y el ingenio necesarios para organizar el Mundial de 1986 frente a la adversidad.

Avatar: La leyenda de Aang T2 (25 de junio): Aang enfrenta conspiraciones en el Reino Tierra mientras busca perfeccionar su entrenamiento.

Michael Jackson: El veredicto (3 de junio): Miniserie que expone material inédito del juicio más mediático del artista desde ambas perspectivas judiciales.

Diego Maradona (4 de junio): Documental centrado en su etapa en Nápoles, equilibrando su inmenso éxito deportivo con el caos de su vida personal.

The Rest is Football (9 de junio): Análisis diario del Mundial 2026 con el humor y la mirada de Lineker, Shearer y Richards.

La desconocida (5 de junio): Thriller español sobre una detective que investiga la identidad de una mujer sin memoria hallada en un contenedor.

Turbulencia en la oficina (5 de junio): Jennifer Lopez y Brett Goldstein protagonizan una comedia romántica sobre amores secretos y adicción al trabajo.

La programación de Netflix se completa con títulos familiares como Horizontes Pokémon y la comedia Hermanito, protagonizada por John Cena. Entre thrillers y regresos de temporada, la plataforma consolida un mes donde el fútbol actúa como el hilo conductor, pero la diversidad de géneros garantiza opciones para quienes prefieren alejarse del ruido de los estadios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO