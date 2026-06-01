La factura ambiental de los supermercados

En la periferia poniente de Ciudad Victoria diversos complejos comerciales fueron construidos en zonas cercanas a las faldas de la Sierra Madre Oriental y hoy presentan extensas superficies de concreto con escasa presencia de árboles

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

Las grandes cadenas comerciales que desarrollan proyectos en Tamaulipas están obligadas por ley a compensar los impactos ambientales derivados de la construcción de establecimientos como Bodega Aurrera, señalada por la tala de cientos de árboles para dar paso a una extensa plancha de concreto sin vegetación alguna, aseguró el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karl Heinz Becker Hernández.

Lo anterior, fue dado a conocer ante la cuestión de Expreso sobre la regulación de este tipo de empresas que talan en grandes cantidades y no reforestan, dando paso a severas críticas sociales por la transformación de áreas que anteriormente contaban con abundante vegetación, particularmente en la periferia poniente de Ciudad Victoria, donde diversos complejos comerciales fueron construidos en zonas cercanas a las faldas de la Sierra Madre Oriental y hoy presentan extensas superficies de concreto con escasa presencia de árboles.

Y ante esta situación, señaló que estos establecimientos deben cumplir con medidas de restauración y reforestación establecidas en sus autorizaciones ambientales.

También, explicó que toda empresa que realiza un desarrollo de esta naturaleza debe presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), instrumento que establece las acciones necesarias para compensar el daño ecológico generado durante la construcción.

“El espíritu de la Manifestación de Impacto Ambiental es mantener el estatus quo del medio ambiente. Si llegas y haces un impacto, tienes que buscar mantenerlo o compensarlo”, señaló.

Becker Hernández indicó que las compañías están sujetas al cumplimiento de condicionantes específicas y que, en caso de incumplirlas, pueden hacerse acreedoras a sanciones.

De igual modo, detalló que algunas empresas mantienen actualmente programas de reforestación derivados de esas obligaciones ambientales.

Como ejemplo, mencionó un convenio con Walmart mediante el cual la empresa realizará la plantación y mantenimiento de árboles en el Parque La Loma, además de garantizar su riego durante varios años como parte de las medidas compensatorias establecidas por las autoridades.

El titular de Seduma precisó que cada proyecto debe analizarse de manera individual, ya que las obligaciones ambientales varían según las características de la obra y las condiciones impuestas en su autorización.

No obstante, subrayó que además de las compensaciones externas, las empresas deben respetar las superficies destinadas a áreas verdes dentro de sus propios desarrollos, por lo que las autoridades mantienen una revisión permanente para verificar que dichas disposiciones se cumplan.

“Lo que se busca es que el daño que haces se repare”, afirmó el funcionario, al reiterar que la legislación ambiental contempla mecanismos para equilibrar los efectos de la urbanización y evitar pérdidas netas en materia de cobertura vegetal.

Seduma también participa en acciones de restauración forestal en coordinación con instancias federales y Protección Civil, apoyándose en cuatro viveros comunitarios que producen especies destinadas principalmente a la recuperación de áreas naturales protegidas afectadas por incendios forestales y otros fenómenos ambientales.