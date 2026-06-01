Las regidurías del 2027

CULPA IN VIGILANDO/ NOHEMÍ ARGÜELLO SOSA

Por. Nohemí Argüello Sosa

La reciente reforma en materia electoral aprobada el pasado 29 de mayo por la 66 Legislatura local, armoniza el marco normativo con la reforma federal.

Atendiendo al principio de auteridad observado en esta reforma,la integración de los ayuntamientos se modificó.

Con la reforma pubricada el 23 de abril de 2026, el artículo 115, fracción I, de nuestra Carta Magna, establece que “Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva en el acceso, integración y ejercicio del poder público municipal.”

Atendiendo esta disposición se reformó el artículo 197 de la Constitución local para reducir el número de regidurías y sindicaturas, quedando de la siguiente manera:

En los Municipios cuya población sea menor de 30,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 presidencia municipal, 1 sindicatura y 6 regidurías de las cuales 4 corresponderán al principio de mayoría relativa y 2 al principio de representación proporcional;

II. En los Municipios cuya población sea hasta 50,000 habitantes, el Ayuntamiento se integrará con 1 presidencia municipal, 1 sindicatura y 8 regidurías de las cuales 5 corresponderán al principio de mayoría relativa y 3 al principio de representación proporcional;

En los municipios cuya población sea hasta 100,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidencia municipal, 1 sindicatura y 12 regidurías de las cuales 8 corresponderán al principio de mayoría relativa y 4 al principio de representación proporcional;

En los municipios cuya población sea mayor a 100,000 habitantes, el ayuntamiento se integrará con 1 presidencia municipal, 1 sindicatura y 15 regidurías de las cuales 10 corresponderán al principio de mayoría relativa y 5 al principio de representación proporcional;

En términos de gobernabilidad, los cabildos más compactos pueden facilitar la toma de decisiones y la construcción de acuerdos. Sin embargo, existe el riesgo de que la eficiencia administrativa se obtenga a costa de la deliberación democrática.

No obstante, la fortaleza de un gobierno municipal no depende únicamente de la rapidez con que toma decisiones, sino también de la capacidad de incorporar distintas perspectivas y de rendir cuentas ante una representación plural. Por ello, la verdadera dimensión de esta reforma se observará en los cabildos electos en 2027.

¿Usted qué opina?