Localizan sin vida a Yorleni Barragán, joven desaparecida tras un accidente carretero en Michoacán

La madrugada del pasado 31 de mayo, la mujer de 27 años de edad viajaba a bordo de una motocicleta en una carretera de Tocumbo, cuando sufrió un accidente en el que se vio involucrado otro vehículo

Yorleni Barragán García, joven que fue reportada como desaparecida tras sufrir un incidente carretero y ser auxiliada por desconocidos, fue localizada sin vida, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La madrugada del pasado 31 de mayo, la mujer de 27 años de edad viajaba a bordo de una motocicleta en una carretera de Tocumbo, cuando sufrió un accidente en el que se vio involucrado otro vehículo.

Tras el percance vial, Yorleni resultó lesionada y fue auxiliada por otros automovilistas; uno de ellos, a bordo de un vehículo blanco, subió a la joven a su unidad, presuntamente para ser trasladada a un hospital, sin embargo, la víctima no volvió a ser vista.

Fiscalía de Michoacán confirma su localización sin vida

La mañana de este lunes, la FGE confirmó que Yorleni Barragán fue encontrada sin vida en un tramo carretero de las localidades de La Cantera y Huarachanillo, en el municipio de Tangamandapio.

“De manera preliminar, se advirtieron signos de violencia, por lo que se realizan investigaciones puntuales para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y dar con quien o quienes resulten responsables”, informó la fiscalía.

Previo a su localización, pobladores de esa región bloquearon la carretera Jacona–Los Reyes, para exigir la localización con vida de Yorleni, por lo que no se descarta que en próximas horas se movilicen, ahora para demandar que se detenga al o los responsables.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO