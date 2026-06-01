Matemáticas… “truena” a estudiantes

Reconoce secretario de Educación que esta materia, sigue siendo el principal reto de los alumnos de enseñanza básica, por tener mayor dificultad de aprendizaje

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las matemáticas continúan siendo la principal debilidad académica de los estudiantes tamaulipecos, reconoció el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, previo a la aplicación de la evaluación estatal “Tamaulipas Aprende”.

Aunque la Secretaría de Educación reporta avances en diversos indicadores educativos, el funcionario admitió que esta materia sigue representando el mayor rezago dentro del sistema escolar.

“Matemáticas, siempre”, respondió al ser cuestionado sobre las áreas con mayores dificultades de aprendizaje.

Del 1 al 4 de junio serán evaluados más de 167 mil alumnos de tercero y sexto grado de primaria, así como de tercero de secundaria, en más de tres mil escuelas de la entidad.

La prueba medirá conocimientos en matemáticas, español y ciencias; sin embargo, las autoridades educativas reconocen que las principales dificultades continúan concentrándose en el razonamiento lógico y las operaciones matemáticas.

La evaluación será revisada por una empresa externa, sin intervención directa de los docentes en la calificación, con el propósito de obtener un diagnóstico más preciso sobre el nivel real de aprendizaje de los estudiantes.

El reconocimiento de este rezago ocurre en medio de otros desafíos que enfrenta el sistema educativo estatal, entre ellos afectaciones por lluvias, carencias de infraestructura y dificultades para implementar programas educativos en municipios alejados.

Aunque la Secretaría de Educación sostiene que hubo avances durante el último año, los resultados de la nueva evaluación podrían confirmar que miles de alumnos continúan arrastrando problemas importantes en comprensión matemática, una de las áreas más determinantes para su desarrollo académico.