Motociclista pierde la vida tras chocar con tráiler

El cuerpo sin vida quedó tendido en el pavimento, debajo del paso a desnivel situado en ese punto

Benigno Solís

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Una muerte instantánea sufrió un motociclista, al impactarse contra la plataforma de un tráiler, en la entrada al puerto de Altamira.

El cuerpo sin vida quedó tendido en el pavimento, debajo del paso a desnivel situado en ese punto.

Al lugar se trasladaron corporaciones de emergencia pero ya nada podía hacerse por el infortunado sujeto.

El trágico percance ocurrió minutos antes de las 2 de la tarde del lunes, en el cruce de bulevar de los Ríos con el bulevar Río Tamesí, a la altura de la torre multimodal.

El motorista circulaba sobre la primera vialidad aparentemente a exceso de velocidad por lo que al llegar a ese punto terminó chocando con fuerza contra la plataforma del tráiler que iba en circulación.

Tras arribar cuerpos de emergencia, se percataron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llegó momentos después para tomar conocimiento del deceso.

Largas filas de unidades generó el accidente sobre el bulevar de los Ríos al quedar cerrado el sitio donde se registró el brutal choque.