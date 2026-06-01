Preparan nueva etapa de capacitación para fortalecer al sector turístico de Tamaulipas

La estrategia forma parte del Programa de Capacitación y Formación de Capital Humano para el Sector de Servicios Turísticos de Tamaulipas

Por Mario Prieto

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras los resultados obtenidos en la primera jornada de capacitación realizada durante el mes de marzo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado analizan la posibilidad de replicar en próximas fechas el programa de formación dirigido a servidores públicos y prestadores de servicios turísticos de la entidad.

La estrategia forma parte del Programa de Capacitación y Formación de Capital Humano para el Sector de Servicios Turísticos de Tamaulipas, impulsado por la Secretaría de Turismo en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) esto por instrucciones del rector, Dámaso Anaya Alvarado y de la directora de la unidad, Elda Ruth De Los Reyes Villareal.

Durante los días 29 y 30 de marzo se desarrolló el curso “Habilidades Blandas”, impartido por la Dra. Liliana del Ángel Cortés, investigadora y profesora de tiempo completo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UAT, quien fungió como facilitadora de esta capacitación especializada.

La actividad reunió a cerca de 30 participantes, entre personal de gobiernos municipales y prestadores de servicios turísticos de la zona sur del estado, quienes fortalecieron competencias relacionadas con la comunicación efectiva, liderazgo, trabajo en equipo, atención al usuario y desarrollo de habilidades interpersonales, elementos considerados clave para elevar la calidad de los servicios turísticos.

Este esfuerzo fue coordinado por la Dirección General de Infraestructura y Productos Turísticos, encabezada por María Amós Cavazos Bustamante, así como por la Dirección de Desarrollo de Productos, a cargo de Omar Alonso Villafuerte Sánchez, bajo la conducción del secretario de Turismo del Gobierno del Estado, Benjamín Hernández Rodríguez.

De acuerdo con los organizadores, los resultados obtenidos durante esta primera experiencia permitieron consolidar una vinculación efectiva entre la academia y el sector público, por lo que actualmente se analiza la realización de nuevas jornadas de capacitación, tanto en modalidad presencial como virtual, con el objetivo de ampliar el alcance de este programa y beneficiar a un mayor número de actores vinculados a la actividad turística.

Con este tipo de acciones, la Universidad Autónoma de Tamaulipas reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo regional mediante la generación y transferencia de conocimiento, fortaleciendo la profesionalización de sectores estratégicos para la economía estatal.