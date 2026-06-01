Proyectan ruta náutica entre Tampico y Madero para fortalecer el turismo de verano

La presidenta municipal informó que el proyecto se encuentra en etapa de análisis y será presentado en próximas reuniones con autoridades navales, portuarias y del municipio vecino

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La creación de una ruta náutica entre los puertos de Tampico y Ciudad Madero será propuesta por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, como parte de una estrategia para ampliar la oferta turística de la zona conurbada durante el próximo periodo vacacional de verano.

La presidenta municipal informó que el proyecto se encuentra en etapa de análisis y será presentado en próximas reuniones con autoridades navales, portuarias y del municipio vecino, aprovechando la coordinación existente entre los tres niveles de gobierno.

“Ahorita en el recorrido en el puente de Tampico veníamos platicando la posibilidad de hacer una ruta náutica, abonando a esta gran coordinación que hay entre el sector federal, estatal y municipal para tener Madero y Tampico posibilidad de ofertar un producto turístico más en estas vacaciones de verano”

Dijo que en los próximos días se reunirá con el alcalde de Ciudad Madero, representantes de la Secretaría de Marina y directivos de la Administración del Sistema Portuario Nacional para definir la viabilidad del proyecto.

“Hay la posibilidad por esa estrecha comunicación que tenemos; en días próximos vamos a reunirnos el alcalde de Madero y una servidora con el titular de la Zona Naval y el director de ASIPONA para ver la manera que podamos ofertar este producto turístico adicional para las vacaciones de julio”

Las declaraciones fueron realizadas en el marco de la conmemoración del 109 aniversario del Día de la Marina, donde la alcaldesa reconoció la labor de la Secretaría de Marina Armada de México en materia de seguridad y desarrollo de proyectos estratégicos para el municipio.

“Agradecemos muchísimo porque participan con nosotros en acciones de gobierno. Ellos marcan una disciplina, respeto, seguridad dentro de nuestro municipio y gracias a su colaboración mantenemos los primeros lugares de percepción de seguridad, disminución de homicidios y de tasas de violencia en nuestro municipio”

Villarreal Anaya dijo que la estrecha relación institucional con las autoridades navales y portuarias ha permitido avanzar en obras y proyectos que durante años permanecieron detenidos.

“Hemos tenido la fortuna de tener una excelente relación con los almirantes que están a cargo de la Administración del Sistema Portuario Nacional, de la Zona Naval y hemos hecho una gran coordinación; vamos avanzando en proyectos que habían estado estancados por años y que hoy ya vemos una Aduana Marítima de nuestro puerto que está siendo rehabilitada, que tiene condiciones para poder albergar a nuestra principal vocación que es el turismo”

La alcaldesa también se refirió a la participación ciudadana registrada durante la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que cerca de 20 mil personas respaldaron de manera simbólica su proyecto de gobierno en un evento encabezado por el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

La propuesta de la ruta náutica busca consolidar a Tampico y Ciudad Madero como un destino turístico integrado, aprovechando la infraestructura marítima y el potencial de los atractivos naturales e históricos de la región.

El evento conmemorativo del Día de la Marina en Tampico estuvo encabezado por el General de División en Retiro, Carlos Arturo Pancardo Escudero, en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

También asistieron la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el presidente municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez; el Capitán de Altura Mario Martínez Martínez, Capitán de Puerto Regional de Tampico; y el Capitán de Altura Ángel Fernando Cervantes, director de ASIPONA Tampico.