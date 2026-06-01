Reabrirían Casas de la Tierra en Tamaulipas para el próximo ciclo escolar

Los centros ubicados en Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad Madero registran avances importantes en su proceso de recuperación

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

Las tres Casas de la Tierra que operan en Tamaulipas podrían reabrir sus puertas al inicio del próximo ciclo escolar, una vez que concluyan los trabajos de rehabilitación y reequipamiento que actualmente se realizan en estos espacios dedicados a la educación ambiental.

El director de Políticas para el Cambio Climático en Tamaulipas, Humberto Calderón Zúñiga, informó que los centros ubicados en Reynosa, Ciudad Victoria y Ciudad Madero registran avances importantes en su proceso de recuperación, por lo que se espera que estén en condiciones de recibir nuevamente a estudiantes tras el periodo vacacional.

Señaló que las obras se encuentran a cargo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado y contemplan tanto mejoras en la infraestructura como la instalación de nuevos equipos para fortalecer las actividades de enseñanza relacionadas con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.

“Va muy bien la rehabilitación. Toda esa parte está por Obras Públicas del estado… estamos esperando que para el siguiente ciclo escolar se puedan reabrir… viene el período vacacional, no sólo se van a rehabilitar por fuera sino se van a reequipar por dentro, equipos nuevos; esa parte debe estar funcionando para cuando arranque el ciclo escolar”

El funcionario explicó que la inversión destinada al equipamiento de las tres Casas de la Tierra podría alcanzar entre cuatro y cuatro millones y medio de pesos, dependiendo de las necesidades específicas de cada inmueble.

“La inversión en números en cuanto a infraestructura los traería Obras Públicas de Casas de la Tierra.

En cuanto a equipamiento, aproximadamente millón, millón y medio para cada Casa; varían dependiendo de las condiciones de cada una”

Calderón Zúñiga recordó que estos espacios permanecieron cerrados durante aproximadamente dos años a consecuencia de la pandemia de COVID-19, situación que provocó un deterioro significativo en sus instalaciones.

Indicó que en Ciudad Madero las condiciones de salinidad obligan a realizar mantenimiento constante, mientras que en Reynosa algunos inmuebles sufrieron daños por actos vandálicos, por lo que actualmente se trabaja en su recuperación integral.

Las Casas de la Tierra son centros de educación ambiental diseñados para acercar a estudiantes y población en general al conocimiento de fenómenos climáticos, sustentabilidad y protección del entorno natural.