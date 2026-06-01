Refuerza Tamaulipas vigilancia en aeropuertos ante alerta internacional por ébola

La Secretaría de Salud mantiene protocolos activos en puntos de ingreso y coordina acciones con la federación. Adriana Hernández Campos descartó casos en el estado y precisó que viajeros de zonas de riesgo estarán bajo observación 21 días

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y puntos de ingreso al estado ante la alerta internacional por casos de ébola registrados en otras regiones del mundo.

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, aseguró que hasta el momento no existe ninguna alerta específica ni casos relacionados con esta enfermedad en la entidad.

“Estamos en coordinación estrecha con las autoridades federales, al pendiente de todos estos avisos epidemiológicos y alertas sanitarias. Mantenemos vigilancia continua en aeropuertos, puertos y puntos de entrada hacia el Estado”, señaló en entrevista.

Hernández Campos precisó que, aunque Tamaulipas no enfrenta una situación de emergencia por el virus, las autoridades sanitarias mantienen protocolos preventivos activos para detectar oportunamente cualquier posible caso. “Aún no tenemos una alerta como tal en el Estado, pero sí estamos en vigilancia permanente”, afirmó.

Explicó que los viajeros procedentes de zonas donde existe presencia de la enfermedad deben permanecer bajo observación epidemiológica durante 21 días, periodo para identificar síntomas compatibles con el padecimiento. “Estos pasajeros tienen que estar al menos 21 días en monitoreo para descartar síntomas sugestivos”, detalló.

La funcionaria subrayó que Tamaulipas seguirá los lineamientos establecidos por autoridades federales y organismos especializados en salud, con el objetivo de proteger a la población y evitar riesgos sanitarios.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a informarse mediante canales oficiales y evitar la difusión de rumores. Señaló que la vigilancia epidemiológica es una estrategia preventiva permanente que permite responder de inmediato ante cualquier amenaza para la salud pública, aunque actualmente el riesgo para Tamaulipas se mantiene bajo control.