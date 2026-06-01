Reynosa busca otro CBTIS; crecimiento y migración rebasan previsiones educativas

La propuesta fue planteada por el alcalde de Reynosa y actualmente se encuentra en proceso de gestión ante la Federación

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

La necesidad de construir una nueva preparatoria en Reynosa evidencia que la demanda educativa en la ciudad continúa creciendo a un ritmo que podría superar las ampliaciones ya proyectadas por las autoridades. El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que el municipio gestiona la creación de un nuevo CBTIS para atender la presión que generan el crecimiento poblacional y la llegada constante de familias migrantes.

El funcionario reveló que la propuesta fue planteada por el alcalde de Reynosa y actualmente se encuentra en proceso de gestión ante la Federación. “Efectivamente él nos ha solicitado el poder construir una preparatoria más, sería un CBTIS; lo estoy viendo junto con él, estamos haciendo la gestión frente al INIFED”, declaró, al reconocer la necesidad de incrementar la infraestructura educativa en la ciudad fronteriza.

La petición surge a pesar de que Reynosa ya tiene contempladas dos nuevas preparatorias y cuatro telebachilleratos. Sin embargo, las propias declaraciones del titular de Educación dejan entrever que las obras programadas podrían no ser suficientes para responder al crecimiento sostenido de la matrícula escolar en una de las regiones con mayor dinamismo demográfico de Tamaulipas.

“Es una zona que es un poco impredecible por el número de migrantes que llegan, que tienen en edad escolar a sus hijos”, admitió Valdez García.

La afirmación refleja uno de los principales retos para el sistema educativo estatal: planear infraestructura en una ciudad donde la población aumenta constantemente y donde la demanda de espacios puede cambiar en cuestión de meses.

El secretario consideró positiva la intervención del gobierno municipal para impulsar nuevas obras educativas. “Qué bueno que el presidente esté levantando la mano para que podamos tener una preparatoria más en Reynosa”, expresó. No obstante, la necesidad de gestionar otro plantel antes de que concluyan los proyectos ya anunciados pone de manifiesto la magnitud de la presión que enfrenta el sector educativo en la frontera tamaulipeca.

En otro tema, Valdez García confirmó que el ciclo escolar concluirá el próximo 10 de julio, aunque reconoció que las altas temperaturas podrían obligar a suspender temporalmente las clases presenciales.

Explicó que, si se registran olas de calor superiores a los 40 grados centígrados, los planteles podrán solicitar autorización para trabajar a distancia. “Una escuela puede trabajar uno, dos o tres días en línea, lo que dure la ola de calor”, indicó, una medida que también refleja los desafíos que enfrentan las escuelas para operar en condiciones climáticas cada vez más extremas.