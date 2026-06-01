Turistas abarrotan Tampico; Tránsito reporta percances menores y recomienda rutas alternas

El flujo vehicular se concentró principalmente en el primer y segundo cuadro de la ciudad, la zona norte, los centros comerciales, la avenida Hidalgo y la avenida Ejército Mexicano

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La llegada de visitantes de distintos municipios de Tamaulipas y de estados vecinos incrementó significativamente la movilidad vehicular durante el fin de semana en Tampico, donde además se desarrollaron eventos masivos como un concierto en los terrenos de la Feria y un partido de fútbol, informó el director de Tránsito y Vialidad, Héctor Rodríguez Silva.

El funcionario señaló que pese al aumento en la afluencia de vehículos, el saldo fue favorable, aunque se registraron algunos percances viales que requirieron la intervención de las autoridades.

“Se vio bastante visita de turistas de la región; tuvimos dos o tres incidentes con vehículos que chocaron y los dejaron abandonados. En estos hechos de tránsito fueron turnados a la Fiscalía para que tomen conocimiento del mismo e integre su investigación”

Rodríguez Silva dijo que durante los recorridos de vigilancia se detectó una importante presencia de automovilistas con placas foráneas y de otras regiones de Tamaulipas que eligieron el sur del estado como destino para pasar el fin de semana.

“Algunas placas de Tamaulipas, de la región Victoria, González, Matamoros, Mante, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro; se vienen a pasar el fin de semana al sur de Tamaulipas»

El director de Tránsito expresó que la mayoría de los visitantes conducen con precaución, aunque en ocasiones pueden confundirse debido a las indicaciones de los sistemas de navegación GPS. Por ello, dijo, existe la instrucción de la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya de brindar orientación y apoyo a los turistas que lo requieran.

Asimismo, indicó que el flujo vehicular se concentró principalmente en el primer y segundo cuadro de la ciudad, la zona norte, los centros comerciales, la avenida Hidalgo y la avenida Ejército Mexicano, especialmente durante las tardes y noches.

“Recomendable tomar ruta alterna ya que a veces se incrementa en las principales avenidas”

Ante el incremento en la circulación, exhortó a los conductores locales y visitantes a planear sus traslados y utilizar vías alternas para evitar congestionamientos.