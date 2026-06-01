UAT crece con nuevas preparatorias, más carreras y posgrados para trabajadores

La Universidad Autónoma de Tamaulipas fortalecerá su presencia en el estado con la apertura de nuevos espacios educativos, la ampliación de su oferta académica y la creación de programas de posgrado más accesibles para profesionistas

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalecerá su presencia en el estado con la apertura de nuevos espacios educativos, la ampliación de su oferta académica y la creación de programas de posgrado más accesibles para profesionistas que ya se encuentran laborando, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

El titular de la máxima casa de estudios destacó que la institución mantiene una estrategia de crecimiento enfocada en ampliar las oportunidades para los jóvenes tamaulipecos. Como parte de este esfuerzo, recordó que en 2024 inició operaciones una nueva preparatoria y adelantó que en agosto de este año abrirá otro plantel. Además, la universidad ha extendido sus servicios mediante unidades de educación a distancia y una preparatoria virtual que comenzó actividades en 2026.

Anaya Alvarado señaló que la UAT también trabaja en proyectos para llevar la educación media superior a más municipios, entre ellos Tula, con el propósito de acercar opciones académicas a estudiantes que enfrentan dificultades para trasladarse a otras ciudades.

En el nivel superior, la universidad incorporó alrededor de 14 nuevas licenciaturas, lo que permitirá recibir entre mil 400 y mil 600 estudiantes adicionales. Actualmente, la institución supera los 42 mil alumnos y espera incrementar su matrícula durante el próximo proceso de ingreso correspondiente al ciclo escolar de agosto.

El rector resaltó además los beneficios que representan los programas de becas para la comunidad universitaria. Indicó que más de 900 estudiantes de licenciatura de la Facultad de Odontología reciben apoyos del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo que convierte a esta unidad académica en una de las más beneficiadas por este esquema federal.

En materia de posgrado, adelantó que durante 2026 la UAT impulsará programas profesionalizantes, virtuales y de fin de semana, diseñados especialmente para personas que trabajan y desean continuar su preparación académica. Añadió que más de la mitad de los estudiantes de posgrado cuentan actualmente con apoyos para sus estudios.

Por otra parte, informó que la universidad participa en el combate al gusano barrenador en la zona norte de Tamaulipas. Detalló que 40 estudiantes y cuatro académicos realizan labores en los municipios de Burgos y Güémez, donde ya iniciaron trabajos de investigación y aplicación de nuevas tecnologías, incluyendo el uso de drones para la dispersión de productos en áreas afectadas.

Finalmente, destacó los resultados positivos que ha mostrado el programa piloto de transporte universitario en la zona sur del estado. Explicó que este servicio ha permitido reducir gastos de traslado para las familias de los estudiantes, por lo que la universidad analiza la posibilidad de fortalecer y ampliar el proyecto en los próximos meses.