Vinculan a proceso a Juan de Dios ‘N’

La audiencia inició a las 11 de la mañana y terminó minutos después de las dos de la tarde

Por Benigno Solís

Expreso-La Razón

Juan de Dios «N» fue vinculado a proceso, durante una audiencia celebrada el lunes, en el Centro Integral de Justicia en Altamira.

Fue vinculado por los delitos de homicidio simple, lesiones y daño en propiedad.

El presunto homicida de Ezequiel González fue llevado de regreso a las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de ese municipio.

La audiencia inició a las 11 de la mañana y terminó minutos después de las dos de la tarde.

Hasta ese lugar situado en La Pedrera, fue llevado Juan de Dios «N» a bordo de una patrulla de la Guardia Estatal.

Se esperaba que la audiencia se prolongara como ocurrió el pasado miércoles.

En aquella ocasión, duró más de 7 horas pero el lunes, solo se requirieron poco más de 3 horas.

Hugo García, abogado de Eneri Balleza, esposa de Ezequiel, dijo que tras la vinculación sigue la investigación complementaria.

«Es tiempo donde se desarrolla el proceso, es para investigar, sin embargo, ahorita ya partimos de el desarrollo virtual del proceso mientras tanto él sigue dentro cumpliendo la medida», destacó.

«Posteriormente después de unos tres meses habrá otra audiencia, en este caso para ver si se cuentan con los elementos, en este caso actos de investigación, si faltan más actos de investigación y en su debido caso sería la acusación, la audiencia intermedia y la audiencia de juicio», refirió.

Dio a conocer que el homicidio simple tiene una pena hasta 20 años de prisión.

«Sin embargo, también están las penas de las lesiones y el daño en propiedad pero eso dependerá de cada persona», detalló.

Otros afectados también denunciaron a Juan de Dios «N» por destruir dos motocicletas y pérdida total de un vehículo 2025, en el que la aseguradora lo evalúa con un monto de 350 mil pesos.

«ME SIENTO ALIVIADA»: ENERI

Por su parte, Eneri Balleza dijo sentirse muy aliviada tras la decisión de vincular a Juan de Dios «N».

«Muy aliviada, la verdad era lo que buscaba, justicia, hasta el día de hoy por fin se pudo hacer lograr justicia por mi esposo y por mi hija, me siento muy aliviada porque ya hay justicia, esto apenas por comienza», refirió.

Consideró que si no se hubiera hecho ruido por lo que le sucedió a su esposo, no se hubiera logrado dar con el culpable.

«El proceso para mi siempre fue lento desde un inicio, creo que cuando alguien pierde a un ser que ama lo ve lento», comentó.