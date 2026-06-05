Hacen de Tamaulipas ‘deshuesadero’ gringo

Pese a que terminó la regularización de vehículos americanos, reportan que sigue el ingreso ilegal de unidades por la frontera del Estado, hasta 200 por semana

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

Aunque el decreto federal para regularizar vehículos de procedencia extranjera concluyó el 31 de diciembre de 2025, el ingreso de unidades americanas por la frontera de Tamaulipas continúa sin registrar una disminución.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (ONAPAFA), el volumen de vehículos usados provenientes de Estados Unidos que cruzan hacia territorio tamaulipeco sigue siendo superior al que se registraba antes de que iniciara el programa impulsado por el Gobierno Federal.

Juan Manuel Zúñiga Maldonado, presidente de ONAPAFA en Tamaulipas, explicó que el decreto modificó por completo la dinámica del mercado de autos usados importados, generando una demanda que permanece vigente aun después de la conclusión del esquema de regularización.

«Antes del decreto ingresaban alrededor de 100 vehículos por semana. Durante el programa la cifra llegó a duplicarse hasta alcanzar las 200 unidades semanales y, aunque ya concluyó, el flujo sigue muy por encima de los niveles que observábamos hace algunos años», señaló.

El dirigente explicó que miles de familias continúan viendo en los vehículos procedentes de Estados Unidos una alternativa más accesible ante los altos precios de los automóviles nuevos y seminuevos que se comercializan en México.

La permanencia de esta demanda ha permitido que continúe operando una amplia red comercial integrada por importadores, vendedores y comerciantes que encontraron en este mercado una actividad rentable.

Persisten vacíos tras concluir regularización

Zúñiga Maldonado reconoció que actualmente no existen estadísticas oficiales que permitan conocer con precisión cuántos vehículos extranjeros ingresan diariamente a Tamaulipas.

Sin embargo, aseguró que la actividad observada en cruces fronterizos, lotes de autos y puntos de comercialización refleja que el movimiento continúa siendo intenso.

Consideró además que el fin del decreto dejó incertidumbre entre miles de propietarios que aún poseen unidades de procedencia extranjera y que buscan algún mecanismo para regularizar su patrimonio.

«La necesidad sigue existiendo. Muchas personas aún tienen vehículos que no alcanzaron a regularizar y esperan que se implemente un nuevo esquema», comentó.

Tamaulipas es, puerta de entrada

La posición geográfica de Tamaulipas mantiene al estado como uno de los principales corredores para el ingreso de vehículos usados al país.

Los cruces internacionales de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Miguel Alemán concentran gran parte de esta actividad debido a su conexión directa con Texas, desde donde llegan miles de vehículos destinados a su comercialización en distintos estados del país.

Durante los años que estuvo vigente el programa federal, Tamaulipas se ubicó entre las entidades con más regularizaciones realizadas a nivel nacional, reflejando la magnitud del fenómeno en la región.

A más de cinco meses de haber concluido el decreto, los autos americanos continúan cruzando la frontera tamaulipeca.

La diferencia es que ahora lo hacen sin un mecanismo extraordinario que facilite su legalización y en un escenario donde las autoridades no cuentan con información pública actualizada para dimensionar el tamaño real de este mercado.