Alertan por lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo en Tamaulipas

El Servicio Meteorológico Nacional también advirtió que al menos cinco entidades se verán afectadas por una onda de calor

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 12 de junio prevalecerán las lluvias intensas en al menos 19 entidades de la República Mexicana, además, señaló que dichas precipitaciones podrían estar acompañadas por caída de grnaizo y tormentas eléctricas, además, también advirtió que una onda de calor provocará temperaturas elevadas en al menos cinco entidades, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general de este viernes 12 de junio la onda tropical número 6 recorrerá el sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico que se ubicará sobre el suroeste del golfo de México, con una circulación ciclónica en altura y con inestabilidad atmosférica, condiciones que originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también informó que para este viernes 12 de junio se prevén temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte), e iniciando en Baja California (noreste).

Así será la intensidad de las lluvias pronosticadas para este viernes 12 de junio, estado por estado

En el pronóstico de lluvias para este viernes 12 de junio se indica que se tienen previstas lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur); lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Por otra parte, se informó que habrá intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México, mientras que se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO