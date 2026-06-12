Tres días y hasta más de lluvia le esperan a Tamaulipas

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas y extremar precauciones.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

En Tamaulipas, la coordinación de Protección Civil emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias fuertes a localmente intensas que podrían presentarse en diversas regiones del estado a partir de este sábado, derivadas de la llegada de humedad tropical asociada a una zona de inestabilidad atmosférica.

De acuerdo con el reporte meteorológico, el sábado se perfila como el día con mayor actividad, cuando se esperan precipitaciones de consideración principalmente en la zona Sur, la región Cañera y el Centro del estado.

Los acumulados estimados entre este viernes y el próximo lunes podrían alcanzar entre 30 y 50 milímetros en la región Norte; de 70 a 90 milímetros en la zona Centro; entre 80 y 100 milímetros en la región Cañera; y de 70 a 90 milímetros en el Sur de Tamaulipas.

Además, Protección Civil advirtió que en áreas serranas y zonas colindantes podrían registrarse acumulados puntuales de hasta 200 milímetros, lo que incrementa el riesgo de afectaciones por escurrimientos, deslaves e inundaciones repentinas.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, arroyos o vialidades inundadas y extremar precauciones en sectores vulnerables a encharcamientos.

También se alertó sobre la posible crecida de ríos y arroyos, así como inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomendó a los municipios mantener activos sus protocolos de vigilancia y respuesta ante emergencias.

Las condiciones de inestabilidad podrían extenderse más allá del lunes, por lo que Protección Civil continuará monitoreando la evolución del sistema para actualizar los pronósticos y emitir avisos oportunos a la población.