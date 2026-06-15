Retiran de emergencia fórmula para bebés tras reportes de posible bacteria mortal

La FDA informó que tres bebés fueron hospitalizados en California, Washington y Pensilvania después de presentar botulismo

Una conocida marca de fórmula infantil anunció el retiro voluntario de todos sus productos del mercado debido a un posible riesgo sanitario relacionado con una bacteria que puede causar una enfermedad grave en bebés. La medida fue informada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), luego de reportarse casos que encendieron las alertas entre autoridades de salud.

La empresa Nara Organics, con sede en Nueva York, decidió retirar todos los lotes disponibles de su fórmula infantil en polvo elaborada a base de leche entera como medida preventiva ante un posible riesgo de contaminación por Clostridium botulinum, bacteria relacionada con el botulismo infantil.

De acuerdo con el aviso difundido por la FDA, la decisión se tomó después de que autoridades sanitarias revisaran casos de bebés que presentaron esta enfermedad tras haber consumido la fórmula. Aunque hasta el momento el producto no ha dado positivo a la presencia de la bacteria, la compañía optó por retirar las unidades disponibles mientras continúa la investigación.

La marca señaló que trabaja en coordinación con la FDA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y autoridades estatales para determinar qué pudo haber ocurrido. Además, pidió a las familias suspender inmediatamente el uso del producto involucrado y mantenerse pendientes ante cualquier síntoma.

¿Qué fórmula para bebés fue retirada del mercado?

El retiro afecta a la fórmula infantil en polvo Nara Organics Whole Milk Infant Formula, distribuida en Estados Unidos entre julio de 2025 y junio de 2026. El producto estuvo disponible mediante tiendas Target, su plataforma en línea y el sitio oficial de la compañía.

Las presentaciones incluidas dentro de esta alerta sanitaria corresponden a las latas de 700 gramos con código UPC 860013251901 y las de 400 gramos con código UPC 860013251918. La empresa confirmó que la medida aplica para todos los lotes que actualmente permanecen en circulación.

La FDA informó que tres bebés fueron hospitalizados en California, Washington y Pensilvania después de presentar botulismo infantil y haber consumido fórmula de esta marca. Los menores recibieron tratamiento médico especializado y, hasta el momento, no se han reportado fallecimientos relacionados con estos casos.

Las autoridades recomendaron a los consumidores dejar de utilizar el producto de inmediato, no regalarlo ni donarlo y seguir las indicaciones de devolución correspondientes. Los clientes pueden revisar la parte inferior de cada lata para identificar los códigos de lote incluidos dentro del retiro.

¿Qué es el botulismo infantil y cuáles son los síntomas?

El botulismo infantil es una enfermedad poco frecuente, pero considerada de alto riesgo para los bebés. Se produce cuando las esporas de la bacteria Clostridium botulinum llegan al intestino del menor y generan toxinas que pueden afectar diferentes funciones del organismo.

Entre los síntomas de alerta se encuentran dificultad para alimentarse, estreñimiento, debilidad muscular, problemas para succionar o tragar, llanto débil, párpados caídos y complicaciones respiratorias. Ante cualquiera de estas señales, las autoridades recomiendan buscar atención médica inmediata.

La FDA recordó que las familias deben seguir prácticas seguras al preparar alimentos para bebés y consultar únicamente información oficial sobre retiros sanitarios. La investigación sobre la fórmula Nara Organics continúa para determinar el origen de los casos reportados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO