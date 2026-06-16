Harfuch: Detienen a mil 468 presuntos extorsionadores en el país

Además, el Gabinete de Seguridad informó una reducción del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el país

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que, como parte de la estrategia nacional, se han concretado mil 468 detenciones relacionadas con extorsiones en México. Esta cifra representa un golpe directo a las redes criminales que operan en 24 entidades del país bajo este ilícito.

La administración federal presentó este balance durante la conferencia matutina de hoy, destacando avances en la pacificación del territorio. Las autoridades sostienen que, aunque el combate contra las extorsiones en México muestra progresos significativos, el trabajo operativo continúa de forma permanente para desarticular a los grupos responsables.

Balance de la estrategia nacional

El informe detalló una serie de resultados operativos que fortalecen la seguridad pública a nivel nacional. Según los datos oficiales, se han alcanzado los siguientes logros durante el periodo actual:

Más de 56 mil personas detenidas por delitos de alto impacto.

Aseguramiento de 29 mil 500 armas de fuego.

Incautación de cerca de 420 toneladas de diversas drogas.

Destrucción de 2 mil 407 laboratorios clandestinos.

Adicionalmente, se reportó una baja sustancial en otros indicadores delictivos. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública subrayó que el secuestro extorsivo disminuyó 32.1 por ciento, mientras que el robo de vehículo con violencia bajó 23.4 por ciento y el asalto a transportistas se redujo en 25.7 por ciento.

Reducción de homicidios y contexto

El contexto de seguridad se complementa con una disminución del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que se traduce en 39 vidas salvadas cada jornada.

La estrategia no solo se limita a la fuerza, sino que busca la desarticulación integral de estructuras criminales. Para el Gobierno Federal, reconocer estos números permite medir el impacto de las políticas públicas implementadas, aunque se enfatiza que la seguridad sigue siendo una tarea en constante evolución.

#InformeSeguridad I @Maffiguer, titular del @SESNSP, destaca la reducción en el promedio diario de los delitos de alto impacto a nivel nacional. 📉 Secuestro extorsivo: -32.1%

📉 Robo de vehículo con violencia: -23.4%

📉 Robo a transportista: -25.7%

📉 Total de robos con… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 16, 2026

Compromiso institucional y futuro

El titular de la seguridad nacional aclaró que estos resultados no son motivo de autocomplacencia. Las autoridades reiteran que la desarticulación de redes delictivas es un proceso continuo.

La dependencia federal mantiene su llamado a la población para mantenerse informada y preparada ante posibles emergencias. Finalmente, el Gobierno Federal se comprometió a continuar reduciendo la incidencia de los delitos en México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO