Alertan por lluvias fuertes en Tamaulipas; potencial ciclón y onda tropical mantienen inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios de la atmósfera, divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional.

Para hoy miércoles 17 de junio, se esperan afectaciones por lluvias en 17 estados por la onda tropical número 7, la cual se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país. Se prevé que al final del día, el sistema continúe avanzando hacia el oeste, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar al país.

¿A cuáles estados afectará el potencial ciclón tropical hoy 17 de junio?

Canales de baja presión en el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

Para este miércoles 17 de junio, se esperan lluvias muy fuertes en estos estados:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (este y noreste), Tamaulipas (norte y noreste), Jalisco (centro), Michoacán (norte), Hidalgo (sureste), Estado de México (este), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla (norte, centro y oeste), Oaxaca (norte y sureste), Veracruz (centro), Tabasco (este) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur y Coahuila.

¿Cómo estará el clima mañana jueves 18 de junio?

Para el 18 de junio canales de baja presión en el interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad de ambos litorales, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

La onda tropical número 8 se desplazará sobre Guatemala y posteriormente sobre el golfo de Tehuantepec, en donde podría dar origen a la formación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, estas condiciones reforzarán las lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y sureste del territorio nacional.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Coahuila (norte), Durango (noroeste y sureste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Jalisco (este y sur), Michoacán (norte y noreste), Guerrero (noroeste y centro), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (sur), Hidalgo (centro y sureste), Estado de México (norte, centro y oeste), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla (norte y sureste), Oaxaca (norte) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO