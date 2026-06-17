Morena, PT y PVEM lanzan convocatoria para definir aspirantes rumbo a las elecciones intermedias

Citlalli Hernández, presidenta de la comisión de elecciones, reiteró que hoy arranca la convocatoria pero se priorizará la elección de la ciudadanía

Morena definió este miércoles los lineamientos para elegir con sus aliados del PT y Verde Ecologista, los lineamientos para elegir a los coordinadores estatales de estos partidos quiénes podrían ser los candidatos en las intermedias de 2027.

Citlalli Hernández, presidenta de la comisión de elecciones, reiteró que hoy arranca la convocatoria pero se prioriza la elección de la ciudadanía.

Karen Castrejón, líder del Partido Verde a nivel nacional, expresó que desde su dirigencia comparten la visión con Morena, su aliado más grande y que seguirán aportando a las agendas ambientales de los tres partidos así como seguir con las alianzas.

«Lo más importante para nosotros es la confianza con la ciudadanía y lo que hemos platicado que es mantener la unidad pese a las diferencias en este proceso. Pero lo más importante es el bienestar de los mexicanos y seguir con madurez política», dijo.

Será en el World Trade Center de la capital donde se registren los aspirantes a coordinadores desde el 22 de junio hasta el día 27 de este mismo mes.

«En nuestro caso de Morena, asi como PT y Verde, llamamos a nuestros aspirantes a que asuman el compromiso de tareas informativas, como las asambleas en defensa de la soberania, presumir los logros del movimiento, y combatir la infodemia», dijo Citlalli Hernandez.

Buscan ganar los comicios para defender proyectos de Sheinbaum

Ariadna Montiel, lider nacional de Morena dijo que con los aliados se asume ahora la responsabilidad de ganar los comicios el año que viene, ello para defender los proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

«Defender los logros de la transformación y defender la soberanía del país, nuestros compañeros tenemos la responsabilidad de darle el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y en medida de esto iniciamos la presentación de la convocatoria que tendrá como base el trabajo casa por casa, territorial y en contra de la desinformación», dijo.

Expreso que los tres partidos deben llevar a cabo un proceso transparente, solidario, con este movimiento de los más grandes de los cuales se tendrá registro.

Alberto Anaya, líder nacional del PT, dijo que busca la coalición los mejores perfiles entre hombres y mujeres y que el partido «no tiene dudas de que apoyarán el proyecto del (ex) presidente López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum».

«Es una coalición que se prepara para que continúe la transformación y para los más necesitados, cerramos filas, los tres partidos, también buscamos lo mismo con empresarios, organizaciones y campesinos, que no haya dudas de que defenderemos nuestra soberanía» .

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO