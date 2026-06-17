Reconoce Claudia reducción histórica de homicidios

La presidenta aseguró que los buenos resultados en seguridad se deben al funcionamiento de la estrategia nacional

Por. Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este miércoles se alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en los últimos 14 años, con 27 casos, y reconoció que este indicador se debe al funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Es una cifra histórica, yo les decía el otro día: muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación: es una estrategia”, informó desde la conferencia matutina

“Las mañaneras del pueblo”.