Senadores, diputados y funcionarios dejan sus cargos rumbo a las elecciones de 2027

El registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte del proceso para seleccionar a los denominados "coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación"

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A medida que avanza el proceso interno de Morena para definir candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, once legisladores federales han solicitado licencia para participar en las encuestas que determinarán a quienes contenderán por las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

El registro de aspirantes se llevará a cabo del 22 al 27 de junio en el World Trade Center de la Ciudad de México, como parte del proceso para seleccionar a los denominados «coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación».

Senadores que solicitaron licencia

Entre las y los senadores que dejaron temporalmente sus funciones legislativas se encuentran:

• Félix Salgado Macedonio (Guerrero)

• Beatriz Mojica Morga (Guerrero)

• Julieta Ramírez (Baja California)

• Jasmin Bugarín Rodríguez (PVEM, Nayarit)

• Raúl Morón (Michoacán)

• Lorenia Valles Sampedro (Sonora)

• Waldo Fernández González (Nuevo León)

• Imelda Castro (Sinaloa)

• Judith Díaz Delgado (Nuevo León)

Diputados federales que buscan una candidatura

Asimismo, solicitaron licencia en la Cámara de Diputados:

• Graciela Domínguez Nava (Sinaloa)

• Raymundo Vázquez Conchas (Tlaxcala)

Así será el proceso interno

Morena y sus partidos aliados realizarán un proceso de selección dividido por entidades federativas. Las personas interesadas deberán presentar su documentación en la sede establecida en la Ciudad de México.

La definición de perfiles contemplará dos ejercicios demoscópicos: una encuesta de reconocimiento para identificar a los aspirantes con mayor posicionamiento y una segunda medición entre quienes obtengan los mejores resultados.

Funcionarios que ya dejaron sus cargos

Además de los legisladores, otros funcionarios se separaron previamente de sus responsabilidades para participar en el proceso interno:

• Andrea Chávez, quien dejó su escaño en el Senado para buscar la gubernatura de Chihuahua.

• Tatiana Clouthier, quien renunció a su cargo para contender en Nuevo León.

• Esthela Damián, exconsejera jurídica de la Presidencia, que buscará participar por la candidatura de Guerrero.

Con ello, Morena comienza a perfilar a quienes buscarán representar al partido en las elecciones estatales de 2027, uno de los procesos políticos más relevantes del próximo ciclo electoral.