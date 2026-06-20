Manejaba su troca … empieza a arder

Conductor presume que la causa fue una fuga de gasolina

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una camioneta Ford Escape quedó reducida a pérdida total ayer luego de incendiarse presuntamente por una fuga de gasolina mientras circulaba sobre la carretera federal Victoria-Matamoros.

El siniestro ocurrió alrededor de las 09:40 horas, a la altura del kilómetro 15, cerca de esta capital.

La unidad, con placas de la UCD, era propiedad de Apolonio Cruz Benito, con domicilio en la colonia San Valentín de Reynosa.

Elementos del cuerpo de bomberos de Ciudad Victoria se trasladaron al sitio para controlar el fuego; sin embargo, no lograron evitar que las llamas consumieran por completo el vehículo.

Al ser entrevistado por las autoridades, el conductor relató que mientras circulaba comenzó a percibir un fuerte olor a gasolina.

Momentos después, notó que salía abundante humo de la parte delantera, por lo que detuvo la marcha y descendió de la camioneta.

Al bajar, se percató de que ya estaba envuelta en llamas.