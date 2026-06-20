Marcha del Orgullo en Tampico exige frenar la discriminación y avanzar en Ley de Identidad de Género

Durante la movilización y el posterior Festival Pride realizado en la Plaza de la Libertad, activistas, representantes populares y miembros de la comunidad expresaron la necesidad de avanzar en temas pendientes como la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Tamaulipas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con un llamado a erradicar la discriminación y garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, este sábado se llevó a cabo en Tampico la Sexta Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del sur de Tamaulipas, que reunió a cientos de participantes entre banderas arcoíris, mensajes de inclusión y expresiones artísticas.

Durante la movilización y el posterior Festival Pride realizado en la Plaza de la Libertad, activistas, representantes populares y miembros de la comunidad expresaron la necesidad de avanzar en temas pendientes como la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Tamaulipas, además de fortalecer las acciones contra la discriminación y los llamados esfuerzos de conversión.

De acuerdo a estimación de autoridades cerca de 400 personas participaron en la Sexta Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+ del sur de Tamaulipas, donde activistas y legisladores insistieron en la aprobación de la Ley de Identidad de Género y en la defensa de los derechos de la diversidad sexual.

La presidenta de la organización Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans, Ana Karen López Quintana, reconoció la creciente participación de jóvenes, familias y adultos mayores en este tipo de manifestaciones, las cuales buscan visibilizar las demandas de la comunidad.

“Hay muchas mujeres LGBT muy jóvenes, igual padres de familia, adultos mayores que tuvieron que soportar que estamos visibilizando los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ Tamaulipas… Fue una buena asistencia de personas”

La marcha recorrió calles de Tampico entre consignas contra la discriminación y mensajes a favor de la igualdad.

Posteriormente, los asistentes participaron en el Festival Pride desarrollado en la Plaza de la Libertad.

Por su parte, la regidora Lorena Ortiz Ramírez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Cabildo de Tampico y primera integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ en el cuerpo edilicio, agradeció el respaldo otorgado por el gobierno municipal para la realización de las actividades.

“Nuestra presidenta municipal, Mónica Villarreal con ese corazón humano hacia la población vulnerable, un gobierno humano que escucha y atiende… y creo que Tampico es punta de lanza en muchas cosas, en muchas iniciativas que tiene el gobierno municipal”

Durante el evento también estuvo presente la diputada local Cynthia Jaime Castillo, quien informó que una de las iniciativas pendientes en el Congreso del Estado es la Ley de Identidad de Género, propuesta que busca facilitar la rectificación de documentos oficiales para las personas trans.

“Yo tengo particularmente pendiente la de identidad de género, se presentó ya tiene un año que se va a cumplir y está en proceso de pasar a comisiones por opiniones que tenemos que solicitar. Sabemos que somos de los pocos estados que nos falta avanzar y sabemos que ellos pueden conseguir su acta de nacimiento a través de un amparo. Lo único que estamos haciendo es que no pasen por esta burocracia, este cansancio y el gasto económico; ir y venir sería mucho más sencillo a través de una Ley”

La legisladora dijo que recientemente se aprobó una reforma al Código Penal de Tamaulipas para sancionar las denominadas terapias de conversión.

“Antes existían temas, trataban de convencer, mandar a terapias psicológicas incluso hasta de choques eléctricos; ya es un delito”

El programa concluyó en la plaza de la Libertad en el Centro Histórico de Tampico con presentaciones artísticas de música tradicional y la coronación de Mía Paulina como reina del evento.