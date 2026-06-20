Regresa el Club América al Estadio Tamaulipas en la Copa DIF Madero 2026

Dunia Marón Acuña expresó que la realización de este partido representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la atención que el DIF brinda a la población a través de la mejora de instalaciones, equipamiento y programas asistenciales.

Por. Óscar Figueroa

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En rueda de prensa realizada en el Estadio Tamaulipas, se dieron a conocer los detalles de la Copa DIF Madero 2026, evento con causa que reunirá a la Jaiba Brava del Tampico Madero y al Club América el próximo 4 de julio. Este encuentro histórico marcará el regreso del conjunto americanista a la zona sur de Tamaulipas después de casi tres décadas y permitirá recaudar recursos que serán destinados a fortalecer los programas y servicios que brinda el Sistema DIF Ciudad Madero en beneficio de las familias maderenses.

Dunia Marón Acuña expresó que la realización de este partido representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la atención que el DIF brinda a la población a través de la mejora de instalaciones, equipamiento y programas asistenciales.

Destacó que estas acciones se realizan en coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, sumando esfuerzos institucionales para atender al mayor número de familias maderenses y ampliar los beneficios de los programas asistenciales en favor de los sectores más vulnerables. Señaló que los principales beneficiarios de este esfuerzo serán las familias de Ciudad Madero, al tiempo que agradeció la disposición de la Jaiba Brava para sumarse a una iniciativa que combina el deporte con una causa de beneficio comunitario.

Por su parte, Erasmo González Robledo reconoció la iniciativa de la directiva de la Jaiba Brava para hacer posible este encuentro y destacó que la llegada del Club América permitirá proyectar nuevamente a Ciudad Madero y a la zona sur de Tamaulipas a nivel nacional. Asimismo, señaló que el fútbol constituye una herramienta que fortalece la convivencia, promueve valores y fomenta la integración familiar, además de generar identidad entre la afición y la comunidad.

La Copa DIF Madero 2026 representa un esfuerzo conjunto entre el Sistema DIF, el Gobierno Municipal y el sector deportivo para impulsar acciones que contribuyan al bienestar social. A través de este tipo de eventos, Ciudad Madero continúa consolidándose como un municipio que promueve la participación ciudadana, fortalece el tejido social y genera oportunidades para mejorar la calidad de vida de las familias.