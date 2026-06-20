Se echa triplete por olvidar alto

Daños por 60 mil pesos provoca el paso de alto

Por Alfredo Peña

Fotos: Héctor Perales

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una menor de edad resultó con crisis nerviosa la mañana de ayer en un accidente vial múltiple, ocurrido en el cruce de la calle 14 e Ignacio Aldama, en el primer cuadro de la ciudad.

El percance se registró cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Silverado circulaba de norte a sur sobre la calle 14.

Al llegar a la intersección con la calle Aldama, omitió la señal de alto correspondiente, lo que provocó que se impactara contra un vehículo Dodge Attitude.

Derivado del fuerte golpe, el conductor del carro perdió el control del volante y terminó proyectándose contra un sedán Chevrolet que se encontraba debidamente estacionado.

En el primer vehículo impactado viajaba una menor, quien fue auxiliada de inmediato por sus propios familiares debido a una crisis nerviosa.

Autoridades de Tránsito local acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente.

De manera preliminar, estimaron los daños materiales en aproximadamente 60 mil pesos y ordenaron que las unidades involucradas fueran remolcadas al corralón, en espera de que las partes lleguen a un acuerdo sobre la reparación de los daños.