Dan seguimiento a denuncias por olor a amoniaco en la Guadalupe Victoria de Tampico

El subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar, señaló que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) son las instancias facultadas para realizar las investigaciones correspondientes y monitorear la calidad del aire

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras la nueva protesta pacífica realizada por habitantes de la colonia Guadalupe Victoria de Tampico por los persistentes olores a amoniaco que atribuyen a una bodega ubicada en terrenos de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), la Coordinación Regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas informó que el caso continúa bajo seguimiento y que serán las autoridades ambientales estatales y federales quienes determinen el origen de las emisiones.

El subdirector regional de Protección Civil en el sur de Tamaulipas, Rafael Chirinos Aguilar, señaló que dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) son las instancias facultadas para realizar las investigaciones correspondientes y monitorear la calidad del aire.

«La empresa que más nos preocupa es Pemex, se le va a dar seguimiento, se siguen haciendo recorridos desde mañana, tarde y noche; en ese sector hay una empresa gasera. Ya las instancias correspondientes, SEDUMA, Profepa, instituciones del medio ambiente se encargarán de poder hacer lo propio para estar midiendo la calidad del aire en la zona»

El funcionario indicó que los olores reportados por la población podrían estar relacionados con diversos factores, entre ellos la cercanía de algunas colonias con instalaciones industriales como la Refinería Francisco I. Madero y las condiciones climatológicas registradas durante los días en que se presentaron los reportes.

«En Altamira, que son colonias muy pegadas a lo que es el corredor industrial, y en el caso de Madero las colonias que están pegadas a lo que es la Refinería, los expertos, nosotros no somos expertos en esa materia, pero nos daban una explicación en donde se conjugaban varios factores, entre ellos la cuestión del clima»

Dijo que durante esos días se registraron temperaturas extremas, con sensaciones térmicas hasta de 45 grados centígrados en zonas urbanas y cercanas a los 50 grados en sectores rurales, además de una ausencia casi total de viento.

«Recordemos que ese día se sentía un calor muy sofocante, eran temperaturas muy elevadas y otro factor, no había viento en esos días»

Chirinos Aguilar explicó que la combinación de altas temperaturas, humedad y falta de corrientes de aire pudo favorecer la concentración de vapores y emisiones generadas por diversas actividades industriales.

Recordó que durante los reportes registrados en la colonia Las Brisas de Altamira se realizaron operativos de verificación por parte de la dirección municipal de Protección Civil.

«Hicieron un operativo, estuvieron haciendo monitoreo, salieron en las calles con sus equipos y no detectaron un riesgo; ni siquiera tampoco cuando llamamos a la AISTAC, la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, tampoco ellos reportaban una incidencia»

El funcionario expresó que conforme cambiaron las condiciones meteorológicas y la dirección del viento, los reportes por olores se desplazaron hacia otras localidades de la región.

«Otro sector de la población, en este caso de Estación Manuel González, estuvimos recibiendo llamadas precisamente de eso, olor a gas»

Finalmente, señaló que derivado de esas denuncias también se realizaron verificaciones y notificaciones a la empresa distribuidora de gas natural que opera en la zona conurbada, como parte de las acciones preventivas para descartar riesgos a la población.